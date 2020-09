Coronavirus.-El Ayuntamiento destaca que "avanza en el diálogo" con movimientos vecinales ante necesidad social

En una nota, la edil ha resaltado que "la necesidad de avanzar en reforzar y mejorar la comunicación entre los Servicios Sociales de la ciudad y los diferentes distritos ha sido una demanda unánime de los movimientos vecinales".

Al respecto, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha ofrecido su colaboración y propuestas para "actuar ante otro momento de repunte de necesidad social por la pandemia".

Además, le han trasladado a la delegada "la necesidad de establecer un enlace ágil que facilite dicho suministro de la información" y le han agradecido este encuentro para avanzar en estas peticiones.

En este contexto, Timoteo ha valorado "el trabajo impagable que hacen las asociaciones vecinales donde muchas veces la administración no llega". "Somos conscientes de que este tipo de foros son necesarios en esta situación tan excepcional y me comprometo a estudiar las diferentes aportaciones que me han trasladado", ha dicho.

Asimismo, les ha avanzado las principales líneas a seguir dentro del marco de estrategia Eracis, a la vez que ha hecho balance de la gestión, destacando que "hasta que se levantó el estado de alarma, se han multiplicado por seis las atenciones a cordobeses que han solicitado nuestra ayuda".

"Un indicador a tener en cuenta es que el 72% de los usuarios no habían solicitado ayudas en los dos últimos años", ha remarcado Timoteo, quien ha agregado que el perfil del usuario de Servicios Sociales en esta pandemia cuenta con "el 60% de mujeres de entre 35 y 40 años y que viven en el Distrito Sur".

MEDIDAS CON AHORROS

Mientras, Timoteo ha afirmado que "la tramitación abreviada de las ayudas de emergencia se mantendrá", al tiempo que "la voluntad es que continúe durante 2021", a la vez que ha adelantado algunas de las medidas que se impulsarán con los ahorros del Ayuntamiento, "como mejorar las ayudas al alquiler con un millón de euros más o la dotación con 700.000 euros extra al Plan Integra en colaboración con Sadeco".

Eva Timoteo ha estado acompañada por Rafael Pizarro, nuevo director general de Servicios Sociales, y técnicos de la Delegación.