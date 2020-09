Detingut un home de 24 anys acusat d'estrangular a la seua parella a València

Un jove de 24 anys ha sigut detingut aquesta matinada per la Policia Nacional després de, suposadament, haver assassinat a la seua parella sentimental, una jove de 26 a la qual ha estrangulat en el domicili que compartien a la ciutat de València.

El succés s'ha produït al voltant de les 4.00 hores després que, pel que sembla, la parella mantinguera una discussió per gelosia arran d'uns missatges de WhatsApp d'ell amb una altra persona, segons han indicat a Efe fonts de la investigació.

Les mateixes fonts han precisat que ha sigut el propi jove qui ha avisat al telèfon d'emergències 112 i a la Policia del que havia fet, després de la qual cosa ha sigut detingut per agents de la Policia Nacional.

Pel que sembla, la parella es va conéixer per internet i, després d'iniciar una relació sentimental, es van anar a viure junts, a un habitatge del carrer Literat Pascual Abad, en el districte de Jesús, en la capital valenciana.

La jove assassinada és de nacionalitat xinesa i el jove detingut és d'origen peruà nacionalitzat espanyol, i fins al moment no es coneixen denúncies prèvies per violència masclista.

Condemna de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha condemnat aquest assassinat i ha apel·lat a la unitat de la societat contra la "barbàrie masclista".

Després d'una reunió telemàtica amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha avançat que la Generalitat celebrarà aquest divendres tres minuts de silenci al migdia, com en tots els casos de violència masclista des del 2015. Precisament, la videoconferència entre les dues ha arrancat amb un minut de silenci a petició d'Oltra.

"Ho condemnem amb tota la rotunditat i diem als agressors que les seues actituds no tenen cabuda. Volem una societat lliure de violència masclista, on les dones estiguen segures i les relacions de parella siguen d'afecte i no de violència", ha manifestat en declaracions als mitjans.

La també portaveu del Govern valencià ha mostrat indignació per aquesta mort, ja que "tot apunta que és un nou cas de violència de gènere, està per confirmar en les pròximes hores". "Totes les condolences, tota la nostra estima cap a l'entorn de la víctima, i tota la condemna a l'agressor, al presumpte assassí", ha expressat.