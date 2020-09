Joaquín Prat defiende a Miguel Bosé después de que borraran su último vídeo: "Todo el mundo tiene derecho a disentir"

Miguel Bosé volvió a las redes esta semana, aunque no con sus propias cuentas, sino con una entrevista en YouTube con el escritor Daniel Estulin en la que hablaba de la "dictadura político-farmacéutica". Sin embargo, el vídeo fue eliminado rápidamente, se desconoce si por censura a causa de los temas que trataban, como ya sucedió con algunos avisos que salieron en sus publicaciones en redes.

Este miércoles, Cuatro al día habló sobre el tema y Joaquín Prat aseguró que no entendía por qué lo habían borrado: "Todo el mundo tiene derecho a disentir o a albergar las teorías que considere oportunas".

El presentador declaró que le encantaría entrevistarlo para que le contase "todo aquello que defiende". Aun así, en el vídeo que fue eliminado, el intérprete de Amante bandido también criticó a los medios de comunicación por estar al servicio del Gobierno.

"En los medios, cualquiera de estas tendencias está censurada, está manipulada y solo les interesa lo amarillista, lo dramático. Han desatado el negocio más infame que existe, que es el negocio del miedo", dijo en la entrevista de YouTube. "Los gobiernos tienen unas necesidades. Cuando los medios son públicos tienen que cumplir con las necesidades del Gobierno y cuando son privados se les 'sensibiliza'".

Pero mientra no parecía estar a favor de la supuesta censura del vídeo, Joaquín Prat tampoco estaba de acuerdo con estas afirmaciones de Miguel Bosé: "Yo les juro, por las cenizas de mi padre, que a mí no me ha llamado ni una sola vez nadie de esta cadena, y mucho menos ningún político, para decirme lo que tengo que decir. Creo sinceramente en la independencia de los medios de comunicación y que todos opinamos con libertad".