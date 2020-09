Detingudes quatre persones a Elx quan intentaven entrar a robar en un establiment d'electrònica

Una telefonada de la central d'alarmes a la Sala del 091 en la qual comunicaven que en un conegut establiment comercial dedicat a la venda d'electrodomèstics i aparells elèctrics, havien visualitzat des de les càmeres de seguretat uns feixos de llum que provenien de la teulada, que alertava d'un possible robatori mitjançant el mètode "rififi", consistent a practicar un butró en el sostre d'un edifici per a accedir a l'interior i, una vegada dins, inutilitzar els sistemes d'alarma i de seguretat, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

En ser alertats, agents de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria d'Elx van establir un dispositiu en el qual es va assegurar tot el perímetre exterior de l'establiment alhora que diversos agents juntament amb responsables de l'empresa de seguretat accedien al seu interior per a localitzar els possibles autors i evitar la seua fugida.

Una vegada en l'interior de la nau van començar a revisar-la, i van localitzar en el terrat quatre individus que, en ser sorpresos van intentar fugir, després del què es va iniciar una persecució en la qual després de presentar una gran resistència finalment van ser detinguts.

Seguidament els agents van continuar revisant la nau, i van comprovar que en el lloc on l'empresa de seguretat havia observat els feixos de llum, van localitzar dos forats de xicoteta grandària en el sostre que donava al terrat on van ser localitzats els detinguts, orificis fets per aquests per a accedir a l'interior, no aconseguint el seu objectiu en ser sorpresos pels agents.

Els autors, els quals disposaven de coneixements i ferramentes suficients per a realitzar aquests forats precisos pels quals accedir als establiments sense ser detectats, en el moment de la detenció portaven gran quantitat d'útils per a cometre aquests robatoris.

De tot l'actuat s'ha donat trasllat al grup d'Investigació competent que juntament amb Policia Científica han realitzat la corresponent Inspecció Tècnic Policial, continuant amb les gestions oportunes per a l'esclariment de possibles fets similars que s'hagen comès en els últims dies i en qualsevol localització en la província i fins i tot a nivell nacional.

Els detinguts, d'edats entre els 32 i 47 anys d'edat, seran posats a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Elx.

La col·laboració entre les empreses de seguretat privada i la Policia Nacional a través del protocol d'actuació "Xarxa Blava", ha aconseguit que les comunicacions siguen permanents i en temps real, la qual cosa permet la localització dels autors de tot tipus de fets delictius en la modalitat de robatoris amb força.