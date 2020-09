El Gobierno Vasco constata que la incidencia de la pandemia sigue a la baja y destaca el papel de la prevención

Garitano, que ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para informar sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, ha informado de que en la semana del 14 al 20 de septiembre, en Euskadi se realizaron 63.401 pruebas PCR, en las que se detectaron 3.245 nuevos casos positivos de covid.

Por territorios, el mayor número de positivos se ha concentrado en Bizkaia con 1.492 casos, mientras que en Gipuzkoa se han registrado 1.118 y en Álava, 483 en Araba. Además, 152 positivos corresponden a personas con residencia fuera de Euskadi.

Según el informe de la evolución epidemiológica en Euskadi dado a conocer por Garitano, la incidencia acumulada del coronavirus mantiene una tendencia descendente en los últimos 14 días.

Además, ha destacado que la situación de los hospitales, en la que el 32% de las personas ingresadas lo está por causa de la covid-19, "sigue siendo buena". El informe refleja, asimismo, el fallecimiento de 62 personas por coronavirus.

En la semana del 14 al 20 de septiembre se detectaron 448 positivos en niños y jóvenes de entre 3 y 16 años. En 188 de estos casos se decretaron medidas preventivas, consistentes en aislar a personas contagiadas y a sus contactos estrechos. Fruto de esas medidas, en la última semana se ha aislado a 2.000 personas en el ámbito escolar, lo que arroja una tasa de 10,7 personas aisladas por cada alumno que ha dado positivo.

"PRUDENCIA"

El responsable de Vigilancia y Control de Osakidetza, que ha reiterado su mensaje de "prudencia", ha subrayado, en todo caso, que todo apunta a que el cumplimiento mayoritario de las medidas preventivas frente al coronavirus está contribuyendo de forma "muy importante" a la estabilización de la crisis sanitaria.

Gatitano también se ha referido a la incidencia del coronavirus en la población más joven, dado que de los 518 positivos registrados en las últimas 24 horas, 145 corresponden a niños y jóvenes de 0 a 19 años.

El coordinador de las áreas de Vigilancia y Control del Servicio Vasco de Salud ha desvinculado los casos positivos registrados en este tramo de edad del reinicio de las clases presenciarles. De hecho, ha explicado que la mayor parte de los positivos se corresponde con el tramo de edad entre los 17 y 18 años, en el que la actividad educativa se inició "más tarde" que en el resto y en el que las clases presenciarles "no es la que predomina".

BAR PRECINTADO EN ARRASATE

Por ese motivo, Garitano ha afirmado que es "muy probable" que esos positivos no tengan que ver con el ámbito escolar", y que las infecciones se hayan producido en otros entornos ajenos a la enseñanza.

Por otra parte, ha confirmado que un bar de Arrasate (Gipuzkoa) ha sido precintado porque alguno de sus empleados ha dado positivo por coronavirus. No obstante, ha asegurado que el Departamento de Salud no ha realizado un llamamiento para que quienes han acudido a ese establecimiento se sometan a una prueba PCR, puesto que de momento no se ha considerado necesario debido a que no se han detectado más contagios entre la plantilla ni entre ninguno de los clientes.