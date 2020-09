Cvirus.- El 95,5% de les aules de la Comunitat Valenciana segueixen sense casos i Marzà es mostra "prudentment satisfet"

En declaracions als mitjans després de la reunió telemàtica de les comunitats amb els ministeris de Sanitat i Educació, Marzà ha assenyalat que s'ha parlat en ella de com ha sigut l'inici del curs en els diferents territoris i quals són les necessitats per a la millora de la normativa.

"Estem prudentment satisfets de com s'ha iniciat el curs en el nostre territori perquè som dels territoris que més baixa incidència estem tenint en l'inici del curs respecte a la Covid-19, estem al voltant del 0,5% dels grups, davant del 0,73% de la mitjana estatal.

Així, ha incidit: "Som pràcticament el territori que millors resultats estem tenint respecte a la baixada en la incidència de la Covid a l'inici del curs".

"No vol dir això que estiga tot tranquil i tot normal, no. Ens anem a trobar amb moltes dificultats, evidentment, però les anem a superar col·lectivament com hem fet fins ara i amb una grandíssima coordinació amb la Conselleria de Sanitat", ha precisat Marzà.

D'altra banda, ha apuntat el conseller, també se li ha transmès des del Ministeri de Sanitat "que se'n van a flexibilitzar les proves d'accés a la universitat", amb el que els estudiants de 2º de Batxillerat "poden estar tranquils" perquè podran accedir "a una major quantitat d'opcions". Així mateix, se li ha indicat que se'n va a treballar en la proposta de flexibilitzar el currículum "per poder adaptar-ho a les circumstàncies actuals".