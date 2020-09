Beamud veu "totalment desaconsellable" la idea de Cano d'homenatjar les víctimes en el lloc del crim

Cano ha anunciat aquest dijous que s'està valorant aquesta possibilitat, mantenint els homenatges en memòria de les mortes també a les portes de les institucions com es fa actualment. No obstant açò, des de la Regidoria d'Igualtat que dirigeix Beamud es veu "totalment desaconsellable que s'explicite el lloc on ha ocorregut l'assassinat on vivia la víctima, ja que hem de respectar la intimitat i el dolor de la família i no assenyalar-los d'eixa manera".

Beamud ha expressat el seu "rebuig total" al crim d'una jove suposadament a les mans de la seua parella a València en la matinada d'aquest dijous. "Hem de ser molt forts i fer front a aquesta violència masclista que ens està assassinant les dones i no ser còmplices: és molt important denunciar i no callar quan es tinga coneixement d'algun cas d'agressió", ha sol·licitat.

D'altra banda, ha indicat que des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de València, on recauen les competències i el treball municipal pel que fa a la prevenció i lluita contra la violència masclista, "estem elaborant un protocol d'actuació per a aplicar quan succeïsca un cas de violència masclista, que serà convenientment traslladat a tots els servicis municipals". "Es tracta d'un document que tenim pràcticament llest i que es podrà presentar públicament abans de final d'any", ha conclòs.