La consejera de Agricultura apela a "no bajar la guardia" en las semanas de vendimia restantes

"Mostramos nuestra satisfacción por la buena marcha de nuestra campaña más importante del año. Hasta la fecha, hemos realizado 1.279 PCR con 22 positivos detectados -el 1,7 por ciento-. El enfoque de anticipación, detección precoz y de actuar con prontitud para evitar la cadena de contagios está funcionado", ha destacado.

Ante el avance de la vendimia en La Rioja y a las puertas de generalizarse en todo el territorio, Hita ha afirmado que "la situación sanitaria está contenida en el campo hasta la fecha. Pero hay que mantener la tensión. Hay que mantener este esfuerzo en las semanas que restan de vendimia y en la medida en que la recogida de la uva se desplaza hacia zonas vitivinícolas donde la vendimia se realiza, fundamentalmente, a mano".

Hita ha señalado que la voluntad de la Consejería de Agricultura es "conocer sobre el terreno en plena vendimia la evolución de esta cosecha 2020 y la implementación de los protocolos que recogen los criterios y recomendaciones para una campaña agraria segura" en las explotaciones de la Finca Institucional de La Grajera y en las instalaciones de la cooperativa Bodegas Señorío de La Estrella de San Asensio".

Así, ha subrayado: "Queremos tomar el pulso de la seguridad sanitaria en esta vendimia, estar con los empleadores y con los trabajadores, con la Federación de Cooperativas de La Rioja y las organizaciones profesionales agrarias, como lo haremos en otros rincones de La Rioja, para conocer sus inquietudes y agradecer su esfuerzo en esta vendimia inédita que se desarrolla en circunstancias excepcionales".

La Finca institucional de La Grajera cuenta con 90 hectáreas de viñedo en las que ya se ha realizado el 70 por ciento de la recogida de la uva en la presente campaña. "Implementamos todas las medidas de seguridad, utilizamos el material de protección, realizamos la toma de temperatura diaria y abordamos la organización del trabajo por pequeños grupos burbuja", ha apuntado Enrique García-Escudero, jefe de Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura.

García-Escudero ha mostrado su satisfacción por la campaña de 2020, "una cosecha excelente, en la que las circunstancias nos han acompañado en la Finca de La Grajera".

Javier Ugarte, jefe de Sección de Medios Agrarios, ha señalado que la Bodega y la Finca institucional de La Grajera cumplen una triple finalidad: "Acoger todos los ensayos que están realizando los investigadores en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV); albergar la colección de variedades de clones regionales, variedades nacionales e internacionales, una de las más importantes de España y ofrecer una vertiente productiva para I+D al servicio del sector vitivinícola".

"Como ejemplo, la elaboración de vinos sin sulfito con la uva de la variedad Tempranillo que vendimiamos hoy".

MANTENER LA ACTITUD PROACTIVA

La consejera de Agricultura ha afirmado que "el trabajo a favor la seguridad sanitaria en las campañas agrarias va en la buena dirección, como constatamos en las reuniones periódicas que, desde mediados de julio, mantenemos los consejeros de Agricultura y Salud de las comunidades autónomas con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar la evolución epidemiológica del COVID-19 en el contexto de las campañas agrícolas, compartir buenas prácticas y coordinar respuestas".

Pero ha enfatizado que "hay que mantener la actitud proactiva y vigilante, conscientes de la evaluación epidemiológica del COVID-19 en cada territorio. No podemos bajar la guardia. El COVID-19 continúa con nosotros".

"Los protocolos respecto al alojamiento, desplazamiento y operativa agrícola se están implementando, porque el campo está comprometido con la seguridad sanitaria y la salud pública, la salud de todos", ha enfatizado.

En este sentido Hita ha agradecido "el esfuerzo máximo de organizaciones profesionales agrarias, Federación de Cooperativas de La Rioja, empleadores y trabajadores, así como administraciones públicas y entidades sociales para proteger la función económica y social del campo al tiempo que protegemos nuestro bien más preciado, nuestra salud".

SEGURIDAD SANITARIA EN LAS COOPERATIVAS

En su visita a la cooperativa Bodega Señorío de la Estrella, Hita y Miñana han estado acompañadas por su presidente, Alfredo Sánchez, y por el gerente de la Federación de Cooperativas de La Rioja (FECOAR), Julián García. García ha asegurado que "de forma general la respuesta de las cooperativas a las normas y recomendaciones sanitarias ha sido muy buena, no se ha escatimado en medios en bodega y en el campo, y se ha hecho un gran trabajo de sensibilización de los socios para lograr unas descargas y pesadas en las bodegas cooperativas que sean lo más seguras posible".

Entre las medidas implementadas, ha informado que "se cita a una hora concreta al socio en la cooperativa, quien tiene que llevar mascarilla en todo momento, y se intenta que no baje del tractor.

Asimismo, se procura que las cartillas las maneje únicamente el veedor para evitar el máximo contacto entre personas. Por su parte, las cooperativas han optado por telematizar al máximo los procesos, con dos turnos diferentes de mañana y tarde sin contacto entre ellos y con una desinfección diaria entre turnos de los puestos de trabajo.

Además de la mascarilla obligatoria, se controla la temperatura al entrar en la bodega cooperativa y cada sector de la bodega va asociado a un color que se traslada a la vestimenta de los empleados".

García ha asegurado, asimismo, que "desde el punto de vista de los trabajadores temporales agrarios, los socios han recurrido en gran parte a la contratación en proximidad y, los que no lo han hecho, no han escatimado tampoco en medios para acondicionar alojamientos, adecuar las condiciones de trabajo (mascarilla, separación, separación de tijeras, cubos, etc. por colores) y llevar al día con sus empresas de prevención de riesgos laborales todos los protocolos de prevención de contagios y planes de contingencia".

El gerente de FECOAR ha resaltado "el enorme esfuerzo que están realizando nuestras cooperativas para consolidar y adecuar todos sus protocolos de seguridad alimentaria y seguridad sanitaria en sus establecimientos, todo ello en base a las directrices de las autoridades sanitarias" en una cosecha en la que "la calidad de la uva es bastante alta con una uva muy sana y en cantidad moderada y con un tiempo ideal por delante para lo que queda de maduración de la uva".