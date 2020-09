Cultura.- Nuria Enguita arriba a la direcció de l'IVAM amb oferta local-global, perspectiva de gènere i tercera seu

L'experta ha presentat aquest dijous als mitjans el seu projecte per a la institució cultural -amb el qual ha guanyat el concurs internacional convocat- en una roda de premsa a la qual han assistit també el conseller de Cultura, Vicent Marzà, i la secretària autonòmica del ram, Raquel Tamarit.

La directora de l'IVAM ha subratllat la seua voluntat d'"emfatitzar l'obertura del museu a la societat, realitzar un treball dels fons des de l'eix investigador de la institució, consolidar la internacionalització i la vertebració territorial de la institució, impulsar la col·laboració públic-privada i desenvolupar el vessant educatiu i de mediació de l'espai".

"Hem de replantejar-nos la missió del museu en el context de pandèmia que ens està tocant viure i en aquest marc pense que l'IVAM, com a institució, ha d'enfortir la seua relació amb la societat. Hem de fer que siga més porós per a deixar que el coneixement que està fora entre dins i viceversa. El pes d'una institució cultural com aquesta té a veure també amb allò que representa, significa i pot evocar", ha defès.

Pel que fa al programa expositiu, ha recalcat el pes que continuarà tenint la col·lecció de l'IVAM, una de les més destacades de l'Estat quant a les avantguardes, ha recordat. Per a Enguita, els fons propis "constitueixen l'acte fonamental de parla de la institució i la seua pedra angular" i "tota proposta expositiva serà el resultat d'una investigació liderada per experts i expertes, juntament amb el personal investigador extern i personal del museu".

Ha avançat que pretén continuar realitzant "grans exposicions històriques" -més complicades en aquests moments per la situació de pandèmia-, així com donar visibilitat a interessants autores de la col·lecció que no han tingut mostra pròpia. El Mediterrani, molt present en la proposta del seu predecessor, José Miguel G. Cortés, seguirà sent rellevant, però "s'ampliaran els contextos".

Un altre dels punts de la nova direcció de l'IVAM és el treball en dos sentits: la vertebració territorial del museu i la seua internacionalització. Pel que fa al primer punt, l'IVAM compta amb la seu de València i la d'Alcoi, i en un futur amb una subseu a València. Enguita ha assegurat que encara no coneix el lloc exacte on se situarà i que a l'hora de presentar el seu projecte es va guiar per les consideracions generals marcades: un espai de menor grandària que el Centre Julio González, en un barri diferent i en un context diferent.

Sobre aquesta qüestió, el conseller Vicent Marzà no ha volgut desvetlar més dades i ha asseverat que la nova seu es presentarà "en breu", al mateix temps que ha garantit que "hi haurà consignació pressupostària per a realitzar l'adequació" que necessite segons les necessitats del projecte d'Enguita.

Pel que fa al punt de la internacionalització -que no s'aconseguirà sense propostes noves i que responguen a la identitat pròpia de la institució, ja que l'IVAM no és "un museu franquícia", ha advertit-, se centra que l'institut cultural estiga "plenament integrat" en el circuit mundial de museus contemporanis a mitjà termini, i que establisca col·laboracions amb més espais museístics, que deriven en exposicions i projectes conjunts. En l'àmbit estatal, es pretén establir una major col·laboració amb els museus d'art contemporani públics i privats.

Pel que fa a les línies d'adquisicions d'obres d'art, ara la compra d'obres històriques no es contempla per raons pressupostàries però "es treballarà per a donar continuïtat a una col·lecció que es va definir en la primera dècada de l'IVAM a l'hora d'adquirir obres i materials documentals".

Així mateix, vol crear "aliances estratègiques" amb el col·leccionisme privat valencià i de la resta de l'Estat per a completar la col·lecció de l'IVAM amb períodes artístics amb els quals no es compta actualment en els fons de la institució.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Un projecte d'Enguita és desenvolupar un centre de documentació que passe a ser el "cervell" del museu i "pont" entre la col·lecció i la biblioteca.

La nova directora pretén també engegar una nova web amb un repositori dels fons del museu, el desenvolupament de documentació de consulta 'online' i una millor mostra de tota l'activitat del museu des del seu inici l'any 1989, amb la finalitat de connectar de forma efectiva la col·lecció, les exposicions i l'arxiu documental, així com convertir-la en un espai virtual del museu obert al món. "Es tracta que l'IVAM en els pròxims cinc anys estiga plenament en el segle XXI", ha resumit.