Coronavirus.- El alcalde de Martos lamenta "la alta incertidumbre" sobre el futuro de los albergues de temporeros

Tras reunirse los alcaldes con responsables de la Junta en Jáen, Víctor Torres, en declaraciones a Europa Press, ha reclamado respuestas a las consideraciones que se plantean desde los ayuntamientos ante el inicio inminente de la campaña de recolección y que hay consistorios como el de Villanueva de la Reina (Jaén) que ya han anunciado que no podrá en marcha su albergue para este campaña por no poder hacerlo con la mitad de la ayuda que venían recibiendo y por las dificultades a la hora de cumplir con las medidas sanitarias exigidas.

El Ayuntamiento de Martos ha convocado precisamente para este viernes una reunión previa con organizaciones agrarias y sociales, cooperativas y los distintos colectivos que participan en el dispositivo de la aceituna con el fin de abordar las circunstancias ante el Foro Provincial de la Inmigración que, "tras varias semanas solicitando su convocatoria, finalmente se celebrará el 2 de octubre".

Torres se ha mostrado confiado en que en la reunión del Foro puedan resolverse algunas de las dudas que tienen los alcaldes y alcaldesas para decidir si finalmente pueden hacer frente a la apertura de los albergues ya que de la reunión de este miércoles con los responsables de la Junta "no se sacan conclusiones claras" y "siguen quedando muchas cuestiones en el aire".

En este punto ha criticado que "no vaya a haber un plan de hiperfrecuentación coincidiendo con el periodo invernal y la campaña de recolección de la aceituna, como viene siendo habitual en nuestros centros de salud". Hasta ahora se contaba con atención presencial por las tardes y ahora la Junta sigue "remitiendo la atención médica, y especialmente en una época que coincidirá con un exceso de población flotante vinculada a la campaña de la recolección, con el periodo de la gripe y el coronavirus, a que se haga con atención telefónica".

En esta misma línea, ha considerado que sigue sin quedar clara la función del personal de enfermería COVID en materia de tareas agrícolas que pretende establecerse. "No se ha hecho tampoco o no se ha planteado la situación de guarderías temporeras, lo que coincide con que en muchos centros no haya comedor escolar", ha analizado.

Torres ha expuesto que las ratios y recomendaciones sobre la acogida de personas que están trabajando como temporeras en los albergues "dificulta esta cuestión, más allá de documentos que no son más que recomendaciones, pero sin ninguna cuestión clara sobre la situación".

Ha subrayado que de cara a la campaña de aceituna "las respuestas de la Junta como administración competente siguen haciéndose esperar" lo que "sigue ocasionando problemas en la gestión de los servicios públicos".

El dispositivo de atención a temporeros que se pone en marcha para la campaña de aceituna en la provincia de Jaén contó el año pasado con 656 plazas distribuidas en albergues repartidos por 18 municipios.