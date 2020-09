Bonig insisteix en la infermeria escolar i els test massius i critica la "descoordinació" entre Sanitat i Educació

Bonig s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa (directors de centres públics i concertats, sindicats, membres de centres de formació professional integrats i pares i mares i del consell municipal) d'Elda per a veure com s'ha desenvolupat l'inici de curs escolar.

Després d'escoltar les seues reivindicacions, ha insistit en les mesures que per al PPCV són bàsiques: la implantació de la infermeria escolar, els tests i la digitalització. Respecte a la primera, ha indicat que el gran problema que li han traslladat els col·lectius és que són els equips directius els que han hagut de supervisar els protocols "i els encarregats d'aplicar les mesures sociosanitàries malgrat que és un personal que no està qualificat".

"Per açò necessitem la infermeria escolar en els col·legis i en els instituts per a resoldre aquests problemes i també per a descongestionar els centres d'Atenció Primària", ha assenyalat.

Bonig ha insistit també en la necessitat de realitzar tests massius i de manera periòdica a personal sanitari, de residències i educatiu i destinar tots els recursos necessaris. Quant a la digitalització, la presidenta del PPCV ha assenyalat que cal adaptar el sistema educatiu: "No n'hi ha prou amb les tablets, les quals no han arribat a tots, ja que hi ha 160.000 alumnes en situació de vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana i solament han arribat 30.000. Les plataformes de la Conselleria d'Educació no funcionen".

Així mateix, ha lamentat que Puig fera en el Debat de Política General 410 'ximoanuncis' "i no hi haguera un projecte de digitalització de la xarxa pública d'educació".

La dirigent 'popular' s'ha referit també a la neteja dels centres com a mesura de protecció per la pandèmia, un altre dels problemes que li han plantejat els col·lectius. "En Primària és a càrrec dels ajuntaments i per açò des del PPCV hem demanat una línia específica perquè tinguen recursos i puguen fer front a totes les despeses. En Secundària la neteja l'estan fent els instituts i cal recordar que la Secundària és la Conselleria", ha dit.

Segons Bonig, hi ha "una crítica generalitzada per la descoordinació entre Educació i Sanitat, no solament amb els test, i creiem que s'ha de crear un gabinet de crisi en el qual Educació i Sanitat han d'estar".

Així mateix, Bonig s'ha referit al material per a fer front a la Covid i ha indicat que "el poc que havia enviat la Conselleria s'ha acabat i els centres estan recorrent als seus propis recursos per a poder tindre material".