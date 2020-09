El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprueba el Presupuesto Municipal para 2020, dotado de más de 112 millones

Así lo ha señalado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, a tenor de estas cuentas que superan los 112 millones de euros y que, entre otras partidas, destinan 1,8 millones a ayudas sociales o 3 millones en ayudas para autónomos.

Durante el debate de las mencionadas alegaciones, el concejal de Vox, Alejandro Vélez, ha señalado que, estando a favor de desestimarlas, quiere incidir en aquellas referidas a la Banda Municipal de Música y en que "ya" fue un "compromiso" del anterior gobierno local que la actual corporación "no puede demorar más" como es comprometerse a que en los siguientes presupuestos se recoja el 100 por cien de la retribución de los empleados de la Banda.

En un sentido similar, el concejal socialista Raúl Cambero ha agradecido el "compromiso de palabra" del equipo de gobierno en este sentido con la Banda Municipal, aunque ha insistido en que, en lugar de "palabras" y de decir que lo están estudiando, se les vaya subiendo dicha retribución de forma progresiva.

Al respecto, el primer edil ha reiterado su "compromiso" y el del gobierno local en este tema, en el que, como ha destacado, en un año se ha pasado del 40 al 80 por ciento de retribución, mientras que la edil de Recursos Humanos, María de los Hitos Mogena, ha avanzado que en el próximo presupuesto se modificará de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incrementar el porcentaje de la jornada y, a su vez, del sueldo de los músicos en el porcentaje correspondiente de acuerdo a los "compromisos adquiridos y negociados" en la Mesa General.

Ya en el turno de preguntas e interpelado por la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, sobre cuándo saldrán las ayudas del consistorio para autónomos, Fragoso ha recordado que hasta este jueves no se ha aprobado el presupuesto en el ayuntamiento y "no se podía porque no había partida presupuestaria", por lo que una vez que se publique la aprobación definitiva de estas cuentas en el Boletín Oficial de la Provincia se empezará "ya a contar a partir de ese momento" y "será en breve".

LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS O EL RÍO GUADIANA

El pleno, que ha contado con la ausencia de los ediles socialistas Ricardo Cabezas y Luis Tirado, también ha dado luz verde con los votos a favor de PP, Cs y Vox y en contra de PSOE y Unidas Podemos a una moción de los 'populares' para instar al Gobierno a legislar en contra de la ocupación ilegal de viviendas.

Dicha moción ha sido transaccionada por la formación naranja para que incluya en sus peticiones dos puntos, uno sobre los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados y otro relativo al endurecimiento de las sanciones penales de los delitos sobre ocupaciones ilegales.

Por otro lado y por unanimidad ha salido adelante una moción conjunta de PP y Cs para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para la lucha contra las especies invasoras en el río a su paso por la ciudad, transaccionada por Unidas Podemos para añadir a la posible mesa de trabajo que se pueda conformar a la Universidad de Extremadura, por el aspecto técnico y científico, y a asociaciones y organizaciones ecologistas.

Otro de los asuntos que se han abordado en la sesión plenaria ha sido la explotación sexual y la trata de personas en dos mociones, una de ellas conjunta de PSOE y Unidas Podemos que ha quedado rechazada por el voto de calidad del alcalde al darse un empate entre los votos a favor de los grupos proponentes, la abstención de Cs y el voto en contra de Vox y el PP.

La segunda es una propuesta de Alcaldía, aprobada por unanimidad, que recoge la declaración institucional acordada sobre este asunto y aprobada por los grupos del Senado.