Guerra en Twitter por los insultos de Marta Peñate a la sobrina de Iván Madrazo, que una de las "tentadoras"

Ambos estuvieron en Gran Hermano, pero eso no les ha hermanado ni mucho menos. Marta Peñate es una de las concursantes más protagonistas de La isla de las tentaciones, el reality que Telecinco estrenó este miércoles y lo es gracias en buena medida a su enfrentamiento con Elisa, una de las chicas solteras que tratará de encontrar el amor, entre otros, con el novio de Marta, según la dinámica del concurso.

Pero resulta que a Elisa, de tan solo 19 años, le ha salido un firme defensor, su tío, Iván Madrazo, ganador de Gran Hermano y personaje poco diplomático en las redes sociales.

Precisamente ha sido en Twitter donde los dos se han enzarzado a tenor de los insultos que Marta le dedicó durante el programa a Elisa, empezando por el de "chihuahua".

"Marta llama chihuahua a Elisa. Me meo. ¡El complejo de inferioridad de Marta la ciega! Aunque no me extraña, ved a Marta y ved a mi sobrina ¡En fin! Sobran las palabras ¿Marta habla de valores? ¡Ya sabes dónde vas Marta, no hables de valores!", escribía Madrazo durante la emisión del programa.

"Marta acabarías primero diciendo me cae gorda Elisa porque representa todo lo que siempre desee tener de una mujer y no tengo y por eso tengo el alma muy podrida y soy una envidiosa llena de complejos!", añadía el tío de la soltera, una de las "tentadoras" del reality. "Tú te metiste con ella que vas de sobrada y eres una acomplejada!", acusaba Madrazo de nuevo en tuits posteriores.

Marta Peñate contestó al parecer disculpándose, alegando que no sabía que era Elisa era la sobrina de Iván Madrazo, pero él no dio su brazo a torcer, por lo que Peñate acabó por saltar. "¿Que yo sabía que era tu sobrina? Tú eres tonto. Yo fui con buena fe y tú con mala. Venga, anda, falso tú", replicaba ella. "Que yo sabía que era su sobrina dice... yo ya... me caigo muerta", insistía.

El caso es que el enfrentamiento entre Elisa y Marta promete seguir adelante pues el novio de Marta, Lester, eligió a la sobrina de Madrazo para su primera cita dentro del concurso.