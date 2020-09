Denunciat el conductor d'un ciclomotor quan circulava embriac per un carril bici d'Alacant

Segons ha informat la Regidoria de Seguretat de l'Ajuntament d'Alacant, la Policia Local va denunciar la passada nit el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial.

Els fets van ocórrer sobre les 22.30 hores quan una patrulla de Policia Local adscrita al Servici Nocturn va interceptar un ciclomotor al carrer Pintor Lorenzo Casanova, el conductor del qual circulava pel carril-bici.

El conductor del ciclomotor presentava símptomes d'haver consumit alcohol, per la qual cosa va ser sotmès a les proves d'alcoholèmia per la Policia Local, en les quals va donar un resultat positiu, per la qual cosa va ser denunciat per un presumpte delicte contra la seguretat vial. El ciclomotor ha sigut retirat al dipòsit municipal.

Així mateix els agents policials van intervenir amb un altre conductor, en aquesta ocasió, el d'un turisme, a la carretera de l'Alcoraia, sobre les 5.00 hores que també va ser interceptat pels agents amb presència de tòxics en l'organisme. El conductor va ser denunciat i retirat el vehicle al dipòsit municipal.