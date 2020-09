Casado pide extremar el cumplimiento de medidas en Zamora para evitar restricciones más duras en una semana

Casado ha explicado que el crecimiento de contagios en la capital zamorana se ha dado mayoritariamente en residencias y entorno familiar y ha advertido de que, aunque por el momento no hay transmisión comunitaria, de seguir aumentado las cifras podían incrementarse las restricciones.

De este modo, ha recordado que las restricciones se han levantado esta semana en Valladolid y Salamanca, pese a lo que ha advertido que la situación "no es normal", por lo que ha llamado a la ciudadanía a no relacionarse con demasiada gente para "no volver a la casilla de salida".

Casado ha señalado que actualmente preocupan los datos de incidencia del virus en Miranda de Ebro (Burgos), Sotoserrano (Salamanca) donde, como ha explicado, "hace poco hubo unas no fiestas, Corrales del Vino y Villarrín en Zamora, y Medina del Campo (Valladolid), sobre todo en el área rural.

En todas estas zonas la situación es "preocupante" aunque por el momento no precisan confinamiento pero sí medidas para "contener la virulencia y la contagiosidad".

Casado se ha referido en concreto a la situación del Hospital Comarcal de Medina del Campo y ha recordado que los centros trabajan en red. Así, ha informado de que hoy mismo hay una reunión entre los gerentes de los tres centros hospitalarios de Valladolid para analizar la situación de la villa con el fin de que el hospital pueda mantener su actividad ordinaria de la forma "más normalizada posible".

En este sentido, ha informado de que se ha organizado la coordinación hospitalaria no sólo con un coordinador de Ucis sino que trabajan también coordinadores de Medicina Interna, Neumología y Urgencias. "Nos interesa que hablen entre ellos y nos digan cuales son las mejores actuaciones diagnósticas y terapeúticas".

En cuanto a los municipios confinados como son Íscar y Pedrajas en Valladolid la tendencia actual es "estable" aunque se siguen registrando casos positivos, al igual que en Sotillo de la Ribera (Burgos), donde, tras días sin casos han vuelto a registrarse y Pesquera (Valladolid) donde hay una "leve mejoría".

Por último Casado ha detallado que la situación de contagios en Ávila es contenida, en Burgos se ha detectado un leve descenso, en León ha descendido, en Palencia aumenta, en Salamanca la disminución es "muy importante", en Segovia tiende también al descenso, al igual que en Soria y en Valladolid, mientras que hay un incremento en Valladolid.