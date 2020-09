¿Llueve? 10 planes para aprovechar un fin de semana con lluvia

Con la finalización del verano y la llegada del otoño y el invierno, son muchos los que dejan de lado los planes turísticos, ya que el mal tiempo puede estropear los planes al aire libre o, incluso, hacer que apetezca menos salir.

Sin embargo, quienes quieran aprovechar bien un fin de semana lluvioso, Madrid ofrece una gran infinidad de planes a cubierto, una forma de visitar la ciudad, aprender, hacer turismo y disfrutar de la capital sin mojarse.

10 planes para hacer en Madrid con lluvia

Quizás en verano no apetece mucho meterse en un museo, sin embargo, para los días lluviosos es uno de los planes más recomendables. Madrid ofrece museos para todos los gustos. Si eres de esas personas que no ha vuelto al Museo del Padro desde hace años o nunca has entrado al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un día lluvioso puede ser el mejor momento.

Por otro lado, existen numerosas exposiciones y eventos temporales que se hacen en salas de Madrid y que están pensandas para todos los públicos, desde familias con niños hasta personas más especializadas en arte, literatura o historia. En estos momentos y hasta el 28 de febrero del 2021, el Palacio de Cristal acoge la exposición de flores gigantes, recomendable para toda la familia. En este enlace se pueden ver otras exposicione de Madrid.

Además, en Madrid, el plan por excelencia para los días de lluvia es acudir al cine. En Madrid las opciones son muy variadas, ya que se pueden encontrar numerosos cines en la capital y en los alrededores. Además, muchos de ellos tienen siempre ofertas y descuentos para familias numerosas, estudiantes...

Además de esto, aunque el cine es un clásico, hay otro plan que no puede dejarse escapar en Madrid y que es perfecto para los días de lluvia: el teatro. En Madrid los teatros son infinitos, la mayoría de ellos con obras de teatro temporales, con ofertas que se adaptan a todos los gustos y a todas las edades.

Para quienes quieran tomar algo, divertirse y pasar un buen rato, además de los teatros, hay otras salas en la capital que ofrecen monólogos en directo, actuaciones de todo tipo donde las risas están aseguradas y donde poder tomarse algo al resguardo de la lluvia.

Seguro que has pasado mil veces por delante de la puerta, pero son pocas las ocasiones en las que has entrado en alguno de los mercados de la capital. Un ejemplo es el Mercado de San Ildefonso, donde poder darte una vuelta y degustar su gran oferta gastronómica. También se puede optar por el Mercado de San Miguel o el Mercado de Antón Martín.

¿Día de lluvia o de frío? Déjate caer por las calles de Madrid y ve directamente a la conocida chocolatería de San Ginés, uno de los lugares más conocidos de la capital para degustar un chocolate caliente y unos churros. Parada fundamental en el otoño e invierno de Madrid.

Además, la capital de España es uno de los sitios donde salir de tapeo y cañas es siempre un plan perfecto, da igual mañana, tarde o noche. Es cierto que en verano las terrazas suman un punto a favor a este plan, pero en Madrid se pueden encontrar numerosos bares y garitos encantadores donde tomarse una caña o un vino con un pincho a resguardo de la lluvia.

Ese plan de cañas y vinos se puede sumar con otro clásico para los días de lluvia: los bolos. Echar una partida con amigos o en familia y después tomar algo es una actividad más que recomendable para pasar un rato divertido en familia y pasar la tarde lluviosa a cubierto.

Para quienes sean más de ocio nocturno, también es un buen plan pasar la tarde en casa, una película y una manta y reservar las energías para la gran variedad de planes nocturnos que ofrece la capital. Cenas en restaurantes de todo tipo, bares y pubs, discotecas, cocktelerías... las opciones donde resguardarse de la lluvia y disfrutar del ambiente de música variada son infinitas.