Más de 16.500 personas están bajo seguimiento en Extremadura donde el Covid da signos de "estabibilidad"

De ellas, la mayoría, unos 12.000, son contactos estrechos de los 3.900 pacientes que actualmente han dado positivo en una prueba PCR en la comunidad autónoma, donde según el consejero la evolución de la pandemia está dando "síntomas de cierta estabilidad".

Una afirmación que ha realizado con "toda la prudencia", y que se justifica en los resultados de los estudios epidemiológicos de este pasado miércoles, que por primera vez indican que la incidencia acumulada en los últimos 7 días era la mitad que la de los últimos 14 días, situándose en el puesto décimo de las CCAA.

Así lo ha afirmado Vergeles en una comparecencia este jueves en la Asamblea de Extremadura para abordar la situación en la que se encuentra la pandemia en la comunidad y las medidas adoptadas, en la que ha explicado que la comunidad se encuentra "lejos" del colapso en sus hospitales, con el 6 por ciento de las camas disponibles para pacientes Covid ocupadas, y con el 12 por ciento de las unidades en las UCI.

Según ha detallado, la sanidad extremeña dispone de 4.580 camas de agudos que se podrían disponer para pacientes de Covid en esta segunda oleada, y 263 camas en UCI, lo que supone una ratio de 2,45 por cada 10.000 habitantes, por debajo, ha indicado, de los requisitos marcados por el Gobierno durante la fase de desescalada para entrar en la nueva normalidad.

"Afortunadamente a día de hoy estamos lejos de necesitar ese volumen de camas y ojalá no tengamos que echar mano de ninguno de los planes de contingencia", ha dicho Vergeles, quien también ha detallado que la comunidad dispone de stock suficiente entre tres y seis meses tanto de EPI como de fármacos, lo cual considera "un plazo bastante razonable" para afrontar la segunda oleada de la pandemia.

En cuanto a la capacidad para la realización de pruebas, la dotación de dos robots, uno por provincia, ha permitido llegar a las 8.000 PCR diarias. Desde el inicio de la pandemia se han realizado 107.107 pruebas, con una tasa de positividad del 11,6 por ciento, por debajo de la media nacional.

ATENCIÓN PRIMARIA SOBRECARGADA

No obstante, ha reconocido que la Atención Primaria se está "sobrecargando". Para mejorar el servicio, este pasado miércoles llevó a la Mesa Sectorial medidas para aliviar de carga administrativa a los sanitarios para que se puedan dedicar a la labor asistencial.

En cualquier caso, ha señalado que la situación es de normalidad en 111 centros de salud de la región, si bien ha reconocido "algún problema" en 27 de ellos, que espera que se pueda solucionar una vez acabado el periodo de vacaciones, el refuerzo administrativo y con el "mantenimiento" de los contratos.

En cuanto a los centros residenciales, ha señalado que los planes de contingencia, que contempla la realización de PCR a trabajadores que se incorporan, han evitado que en más de 25 de ellos haya entrado el virus. Actualmente, ha dicho, hay 14 centros con algún caso positivo.

En el ámbito educativo, ha defendido los planes implantados que están permitiendo a la mayoría de los alumnos extremeños recibir enseñanza presencial. En concreto, ha señalado que solamente el 7 por ciento de las aulas y el 2 por ciento de los centros educativos están actualmente aplicando la modalidad a distancia.

Finalmente, Vergeles ha respondido a las críticas de falta de transparencia respecto a la información ofrecida sobre la pandemia con el compromiso de mejorar en este aspecto. En concreto, ha dicho que ya se trabaja en un cuadro de mando sobre incidencia acumulada que se quiere adaptar a la realidad de la sociedad extremeña.

EVITAR "ERRORES" DE LA PRIMERA OLEADA

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha justificado la solicitud de comparecencia del consejero para que "abra los ojos" y no se repitan los "errores" cometidos durante la primera oleada del coronavirus en la región.

En este sentido, le pide que escuche la "voz de alarma" que están dando los colegios profesionales de médicos y los sindicatos sanitarios que denuncian que los centros de salud están "desbordados", y en este sentido le ha reclamado medidas para que la asistencia telefónica no sustituya a la presencial.

"Hay errores que no tienen que volver a repetirse", ha insistido Teniente, quien ha pedido a Vergeles que reponga servicios "desmantelados" en Trujillo, Cáceres o Badajoz, así como ha reclamado la apertura del Hospital Virgen de la Montaña, si bien ha llamado la atención respecto a que ese centro "no puede volver a ser lo que fue, y no me haga entrar en detalles", ha dicho.

También ha pedido una vez más el cese de la directora de la Residencia Asistida de Cáceres por el "clima" que está generando con los familiares, así como actuar con antelación para evitar la entrada del virus en las residencias de mayores y personas con discapacidad.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que lo más importante ahora es solucionar el "colapso" de la atención primaria, y en este sentido ha cuestionado al consejero por qué no está ofreciendo la respuesta esperada teniendo en cuenta la liberación de fondos del estado para reforzar la sanidad.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha participado en este debate, tras el anuncio del presidente de la formación, Cayetano Polo, de abandonar la política.