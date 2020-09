5.000 y una razones para presentarse a los Premios 20Blogs: "Me ha ayudado a que se me vea, a que me tomen en serio"

No importa sobre qué escribas, sobre qué hables, cuál es el tema que dominas o el que te apasiona: si tienes un blog y quieres que llegue a más gente, preséntalo a los premios 20Blogs, una convocatoria de 20minutos, apoyado por Movistar como patrocinador principal y con Fundación La Caixa como colaborador.

¡Preséntate, el domingo 27 de septiembre acaba el plazo!

Las primeras 5.000 razones para presentar el blog son los 5.000 euros con los que está dotado el premio para el ganador absoluto. La otra razón quizá sea más de una... depende de a quién le preguntes.

Por los Premios 20Blogs, de los pioneros en el reconocimiento de las bitácoras digitales, han pasado centenares de blogueros que han presentado sus trabajos y decenas de ellos han conseguido un premio, ya fuera el de su categoría o el absoluto.

Hay nada menos que 20 categorías, que engloban casi cualquier tema: Actualidad, Animaleros, Blogosfera verde, Literarios, Ciencia y Salud, Cine, Crianza y conciliación, Deportes y Bienestar, Educación, Gastroadictos, Moda y tendencias, Personal, Sobre ruedas, Solidario, Tecnología e Internet, Tu Bolsillo: economía y finanzas, TV y Series, Viajes, Videoblogs y Videojuegos.

Rubén García fue el ganador de los Premios 20Blogs en 2019, con su blog de historia ¡O César, o Nada! Ahora, gracias a eso, es además autor de La claqueta de la historia, en 20minutos.es.

Él tiene claro por qué alguien debería apuntarse a estos premios: "Porque no hay mejor certamen para blogueros, por la ilusión con la que 20minutos organiza cada año un evento tan emotivo, porque ya son 14 las ediciones y porque cualquiera puede resultar vencedor y sino volver a intentarlo al año siguiente. El que la sigue la consigue, y doy fe de ello", asevera.

"No hay mejor certamen para blogueros y el que la sigue la consigue, doy fe de ello"

Rubén García, ganador de la XIII edición de los Premios 20blogs por '¡O Cesar o Nada!'. Jorge París

La primera vez que se presentó fue "por probar". Lo mismo le pasó a Miguel Ángel Ruiz, autor de Yo Soy Tu Profe, blog ahora asociado a 20minutos.es. "Pensé que no lo ganaría porque no estaba muy metido en el tema de los concursos y había mucho nivel y no pensé que tendría esta oportunidad. Me presenté por presentarme", explica. Y ganó.

Y ahora, su blog ha cobrado otra dimensión. "Profesionalizas del alguna manera este trabajo, te involucras más en un proyecto que previamente podría haber sido un hobby", hace ver.

"Profesionalizas del alguna manera este trabajo, te involucras más"

Encarna Samitier, Directora de 20minutos y presidenta del jurado de los Premios 20Blogs y Juan Emilio Maillo, Director de Comunicación de Telefónica y miembro del jurado entregan el premio al blog a Miguel Ángel Ruiz. Jorge París

En esa línea opina Jessica Gómez, ganadora de la categoría de Mejor blog personal en 2017. "Hay un antes y un después de los Premios 20blogs. Ganar significó para mí que la gente en general dejó de considerarme una especie de "gloria de un solo día" (hacía poco que había publicado la carta a la Querida chica del bañador verde, que se hizo viral en todo el mundo) y se dio cuenta de que yo era escritora y que iba en serio. Creo que hasta yo me di cuenta de ello, de que podía dar mucho más de lo que yo misma pensaba. De que era mejor de lo que creía", explica Gómez.

Para Jessica, como explica, fue un espaldarazo: "Empezaron a llegarme emails de un montón de sitios que querían contar conmigo para escribir en sus webs, me propusieron muchas colaboraciones y, lo mejor de todo, entré a formar parte de la familia bloguera de 20minutos, en la que llevo ya más de tres años. Todo fue de bien en mejor hasta que un día culminamos con un email en mi buzón de un gran grupo editorial con un mensaje de "Te queremos publicar, A TI, porque nos gustas". 20Minutos me ha ayudado a tener un nombre, a que se me vea y a que se me tome en serio".

"Me di cuenta de que podía dar mucho más de lo que yo misma pensaba. De que era mejor de lo que creía"