Diputación de Segovia y la Junta impulsarán depuradoras en municipios de menos de 500 habitantes

Este anuncio, realizado por el portavoz del grupo popular en la institución provincial, José María Bravo, ha venido al hilo de una moción socialista presentada en el Pleno Ordinario celebrado este jueves.

La propuesta de los socialistas, que no ha salido adelante al no contar con los apoyos del Partido Popular y de Ciudadanos, "es una iniciativa que ya está en los presupuestos y queremos que no se dilate en el tiempo para la ejecución de estas medidas con el fin de conseguir una calidad de aguas residuales óptima en la provincia", según ha indicado el portavoz del grupo, Máximo San Macario.

La moción también recogía la opción de apostar por la depuración de filtro verde o similar, por ser "una alternativa más económica y sostenible que requiere un menor mantenimiento", según ha señalado el diputado socialista Borja Lavandera durante la defensa de la propuesta.

Y como último punto de la moción, los socialistas proponían instar a la Junta para la cofinanciación de estas actuaciones para que en el espacio de cinco años se llegue a la instalación de depuradoras en el cien por cien de los municipios de la provincia de Segovia.

El portavoz de Ciudadanos, Ángel Jiménez, ha asegurado "compartir íntegramente su exposición, pero se trata de algo en lo que ya se está trabajando".

En este sentido, Bravo ha anunciado la próxima rúbrica del convenio con la Junta, "acuerdo que se ha dilatado en el tiempo a causa de la pandemia", y ha recordado que "el dinero presupuestado para este ejercicio se va a gastar en esto, pero no hay que olvidar que es un proyecto para toda la legislatura, no sólo de un año".