El PP demana que FGV augmente la freqüència de metro i tramvia per a evitar les aglomeracions en hora punta

Mundina ha advertit en un comunicat que amb l'inici del curs escolar i la recuperació de l'activitat laboral després de l'estiu, "hem vist que en hora punta el metro i el tramvia van molt plens, amb moltes dificultats per als passatgers per a mantindre la distància de seguretat, sobre tot es produeixen aglomeracions en les línies que passen pels campus universitari i el centre de la ciutat".

Davant aquesta situació, l'edil 'popular' ha urgit la Conselleria i FGV al fet que incrementen la freqüència de pas en les línies més utilitzades "de manera que no es repetisquen la imatges que hem vist en els mitjans de comunicació amb vagons replets en els quals el risc de contagi per Covid augmenta".

Segons ha insistit l'edil, la seguretat i fluïdesa del transport en la situació actual de crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus, "hauria de ser una prioritat tant per a la Generalitat com per a l'Ajuntament, perquè són centenars de milers els ciutadans que necessiten utilitzar-ho per a arribar als seus treballs per a portar als seus fills al col·legi o per a moure's les persones majors".

Mundina ha proposat també que s'augmente l'oferta de combois de metro i tramvia en els dies en els quals hi ha programades parades en l'EMT. "És fonamental que els governs de la Generalitat i l'Ajuntament de PSPV i Compromís milloren les condicions de seguretat i protecció, amb més freqüències de pas, tant en FGV com en EMT, si de veres volen que el transport públic siga el principal protagonista de la mobilitat a València", ha finalitzat.