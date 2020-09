Aurah Ruiz desvela la cantidad que le pide Jesé Rodríguez tras denunciarla por acoso

Aurah Ruiz se ha dedicado a hablar en su último vídeo de Mtmad sobre la guerra judicial que mantiene con su expareja, Jesé Rodríguez, después de que este la denunciara por un supuesto delito de acoso en las redes sociales en el año 2018.

"Voy a entrar en un tema que no quería entrar: lo que me pasó la semana pasada con la justicia", avanza en el post la exconcursante de Gran Hermano VIP a raíz del juicio con el padre de su hijo Nyan, que la denunció por hablar de "su vida".

La canaria cuenta que el futbolista no acudió a la sala por estar un entrenamiento con su club, una decisión que no le gustó nada al rostro de Mediaset, pues considera que se trata de un asunto serio, y más todavía por la cantidad que le pide Rodríguez.

¡¡¡¡@aurahruiz se podría enfrentar hasta a una pena de cárcel de un año y 3 meses en su juicio con Jesé!!!! 😱😱😱https://t.co/PkSiCxPcgH — mtmad (@mtmad) September 24, 2020

"Se me pide una pena de 40.000 euros y 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad o un año y tres meses de prisión", explica Ruiz, a lo que añade: "Si me pides 40.000 euros no te los voy a dar, porque no los tengo; y si me pides 100 días de trabajo a la comunidad, no te lo voy a dar porque no tengo horas, lo que menos tengo es tiempo en mi vida".

En cuanto a la fecha del juicio, la magistrada ha decidido posponerlo para el 14 de diciembre: "Por no presentarse no se anula el juicio, sino que se ha pospuesto", apunta, visiblemente molesta. "Mi familia es la que lleva sufriendo esto todo este tiempo y mi madre, que no puede dormir por este tema", señala.

"Me toca sufrir unos meses más. Ya me acostumbré, pero mi familia lleva sufriendo esto mucho tiempo y no pueden ni dormir porque lo pasan muy mal", concluye la exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa, que confía en su "verdad" y que aspira a que los planes salgan bien: "Se acabará este infierno y firmaremos la paz entre ambos, que es lo que deseo".