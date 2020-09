Tenso enfrentamiento entre dos colaboradores de 'EP': "Cada comentario que haces termina en tu vanagloria"

Dos colaboradores del programa Espejo público han protagonizado este jueves un intenso debate. Elisa Beni y Rubén Amón han discutido sobre el papel del Gobierno en la tramitación de los indultos para los presos independentistas y sobre las medidas adoptadas para controlar el ascenso de positivos por coronavirus.

Elisa Beni ha mantenido que la segunda ola de rebrotes era previsible desde el mes de julio y que el Ejecutivo nacional y los gobiernos autonómicos no han tomado las medidas necesarias para evitar la situación actual. Amón ha acusado al Gobierno de no ser trasparente, algo que ha enfadado a su compañera.

"¿No me pueden contar la verdad?", ha comentado el colaborador de Antena 3. "La verdad está ahí", ha respondido su compañera. "Vale, cuando me quiera informar de lo que pasa hablo contigo, Elisa. Ya está, tú abre una ventana de información y yo me informo", ha ironizado Rubén Amón. "Con perdón, hace falta ser muy lerdo para no darse cuenta de a dónde nos abocaba la situación de este verano", ha sentenciado la periodista.

"Cada comentario que haces acaba en mí, porque eres incapaz de rebatir"

La respuesta de Beni no ha sentado muy bien en plató y Amón ha hecho alusión a los aires de superioridad de su compañera. "¿Por qué siempre hablas de mí?", ha denunciado enfadada la riojana. "¿Cómo no voy a hablar de ti, si cada comentario que haces termina en tu vanagloria? En tu clarividencia", ha comentado el colaborador.

"Y tú, cada comentario que haces acaba en mí, porque eres incapaz de rebatir", ha contestado tajante Elisa Beni. El contertulio no ha querido continuar con el debate y ha manifestado que no quería rebatir con ella, ya que es algo que le agota. "¿Te agotas en tu trabajo? Yo es que vengo a trabajar", ha sentenciado su compañera.