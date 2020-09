CSIF planteja millores per al personal en formació resident en Sanitat i urgeix una reunió per a aplicar-les

La central sindical ha subratllat la "urgència" de "desbloquejar" la situació del personal en formació MIR, EIR, FIR o PIR. Per eixe motiu, reclama a la Conselleria de Sanitat que convoque a una reunió "imminent" als membres del fòrum de negociació amb un esborrany per a resoldre la "precarietat" d'aquests col·lectius.

"CSIF està disposat a reunir-se ja per a solucionar aquesta situació, especialment greu en la situació actual de pandèmia", ha apuntat el sindicat, el qual ha presentat, per a accelerar la solució, una bateria de propostes concretes, com la percepció de trienni i productivitat per a aquests professionals en formació, la lliurança d'un dia addicional per cada diumenge o festiu o el desenvolupament de 105 hores d'en formació i no 40, com en l'actualitat, dins de la seua jornada laboral.

Del mateix mode, el sindicat considera necessària la creació d'una comissió de seguiment departamental que vetle per l'aplicació d'aquestes millores i que rendiria comptes al fòrum. CSIF assenyala que, encara que la postura de la Conselleria "podria permetre que s'aconseguira un acord", no observa "voluntat" de fer-ho per part de l'administració.

La primera mostra consisteix que, per a abordar la part de competència autonòmica, no han fixat data per a una nova reunió, malgrat la gravetat de la situació. El sindicat demana que s'avance, com a tard, a la setmana vinent eixa cita.

També considera una "contradicció" que sí que haja anticipat la creació d'un subgrup de treball per a plantejar qüestions al Ministeri. La central sindical considera "útil" eixa postura, però insisteix que resulta "molt més urgent" que Conselleria negocie ja l'aplicació de les millores que són d'àmbit autonòmic. CSIF, en aquesta conjuntura i per a tractar agilitzar la solució, ha presentat la seua bateria de propostes concretes i específiques, que "van molt més allà de les propostes de Conselleria".

El sindicat recalca que la seua aplicació suposaria "un pas endavant decisiu" per a "dignificar" les condicions laborals del personal en formació resident en els servicis sanitaris públics valencians.