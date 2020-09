Oltra condemna la mort d'una xica de 26 anys a València i demana unitat contra la "barbàrie masclista"

Després d'una reunió telemàtica amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha avançat que la Generalitat celebrarà aquest divendres tres minuts de silenci al migdia, com en tots els casos de violència masclista des del 2015. Precisament, la videoconferència entre les dos ha arrancat amb un minut de silenci a petició d'Oltra.

"Ho condemnem amb tota la rotunditat i diem als agressors que les seues actituds no tenen cabuda. Volem una societat lliure de violència masclista, on les dones estiguen segures i les relacions de parella siguen d'afecte i no de violència", ha manifestat en declaracions als mitjans.

La també portaveu del Govern valencià ha mostrat indignació per aquesta mort, ja que "tot apunta que és un nou cas de violència de gènere, està per confirmar en les pròximes hores". "Totes les condolences, tota la nostra estima cap a l'entorn de la víctima, i tota la condemna a l'agressor, al presumpte assassí", ha expressat.

Aquest dijous, la Policia Nacional ha detingut un home de 24 anys i nacionalitat espanyola acusat de matar la seua parella sentimental, una dona xinesa de 26, en una vivenda del districte de Jesús de València. S'investiga la possibilitat que la víctima haja sigut escanyada.