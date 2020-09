València es tornarà a postular l'any que vé per a ser Capital Europea de la Innovació

"Estem francament contents d'haver arribat fins a ací", ha dit l'edil, qui ha recordat que estar entre les sis finalistes comporta un premi de 100.000 euros per a la capital del Túria.

Després de recordar tot el treball que s'ha realitzat, tant des del Govern local com des de l'oposició, perquè "aquest no ha sigut un projecte de govern, sinó de ciutat", ha anunciat que València es presentarà novament l'any que vé en existir la possibilitat de postular-se dos anys seguits.

A més, ha assenyalat que plantejarà que les sis ciutats triades, Lovaina com a Capital Europea de la Innovació 2020 i altres cinc com a subcampiones puguen reunir-se a València quan la pandèmia ho permeta "per a intercanviar experiències i, fins i tot, presentar un projecte conjunt de les sis al 'Green deal'".

Per la seua banda, l'alcalde, Joan Ribó, ha felicitat per mitjà de Twitter i en neerlandés a la ciutat de Lovaina per haver aconseguit la capitalitat i ha posat en valor que València "ha quedat en la terna finalista i continuarà treballant seguint el rumb de la innovació, millorant la vida diària de la ciutadania".