Un economista asegura que la dependencia de España del sector turístico dificulta la recuperación económica

Según ha dicho, la pandemia ha provocado la "quiebra técnica del 25% de empresas del país", por lo que ha apuntado que la recuperación de la economía pasa por "limitar la pérdida de capacidad productiva".

En ese sentido, ha manifestado que la dependencia de España del sector turístico dificulta la recuperación económica en el país.

En su opinión, "la fuerte dependencia del sector turístico nos obliga a prestar atención a este sector. Esa recuperación que no llega, como recogen los indicadores y nuestros estudios, se atribuye a esa dependencia", ha dicho añadiendo que el 57% de la contracción prevista a final de año para la economía española "quedaría justificado para la caída de dicho sector únicamente".

Entre los datos aportados durante su comparecencia, destaca que el 99% de las empresas que han quebrado debido a la crisis son pymes y el 89% de ellas tiene menos de 10 empleados y su liquidez solo llega al 3%.

"Cuando la economía sufre, el empleo se esfuma", ha asegurado el experto durante su intervención en la Asamblea. Coll ha recordado que de febrero a mayo en España se han destruido cerca de un millón de puestos de trabajo.

"En tres meses la destrucción de empleo ha sido mayor que la de la crisis de 2008 a 2012; también somos la economía que menos empleo crea", ha apuntado. A su juicio, la economía "solo encontrará consuelo al desaparecer el virus", previendo indicios de recuperación en el tercer trimestre de 2021.

Asimismo, ha manifestado que tener una economía endeudada "no ayuda a la economía a recuperarse". En ese sentido, ha asegurado que anualmente España destina 30.000 millones de euros a pagar la deuda.

Por último, ha instado a los partidos políticos a huir de la confrontación en la comisión de Reactivación Económica porque "el ataque político no reconstruye ninguna nación ni ningún país; si no se recupera España, no se va a recuperar la Región".

MENOR RATIO DE TRABAJADORES SOCIALES

Ante la Comisión especial también ha comparecido el presidente del Colegio de Trabajo Social de la Región, Juan Carrión, que ha aportado a los grupos parlamentarios un documento con un centenar de propuestas para ayudar a solucionar los problemas generados por la pandemia.

Entre las propuestas que ha planteado ante la comisión destaca el refuerzo de los profesionales de trabajo social y la mejora en la coordinación socio-sanitaria. En ese sentido, ha pedido que se elabore una guía con medidas de carácter social y que se garantice también la seguridad y el cuidado de los profesionales de este sector.

A su juicio, la ratio de trabajadores sociales por habitante es elevada en la Región. Se ha basado en datos de 2018 para destacar que hay un trabajador social por cada 8.000 habitantes y ha señalado que debería haber uno por cada 3.000.

También ha apuntado que debería crearse un servicio regional de emergencias y atención social, ya que el "coronavirus nos tiene que permitir mejorar nuestro funcionamiento".

Y en materia económica, ha apuntado que deberían "agilizarse" las ayudas de emergencia y las ayudas del Covid, así como "redefinir la renta básica de inserción". Ha recordado que han denunciado en varias ocasiones los retrasos de las ayudas.