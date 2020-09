Sacaleches eléctrico: por qué debería tener uno para solucionar imprevistos (¡y disminuir nuestra carga mental!)

Aunque son muchas las mamás que sueñan con la lactancia, no siempre es posible disfrutar de este proceso natural y beneficioso para los bebés. Ya sea por las dificultades que, en ocasiones, presentan para agarrar el pecho, por algún problema médico nuestro, falta de conciliación o, quizás, por elección propia, amamantar no siempre es la mejor decisión para la salud (mental o física) de sendos (¡o ambos!). Eso, sin embargo, no significa que debamos alimentar a nuestro pequeño solo con productos de farmacia que suplan nuestra leche, ya que esta incluye todos los nutrientes que los bebés necesita, al menos, durante sus primeros meses de vida.

Para estas ocasiones, los extractores de leche se han convertido en grandes aliados de aquellas madres que pueden proporcionar este alimento, pero no amantar todas las veces que sea necesario o, directamente, ninguna. Lejos de los muchos mitos que rodean la lactancia, esta herramienta de fácil uso nos permite almacenar leche para saber que siempre tendremos la dosis que nuestro pequeño pida (dentro o fuera de casa y aunque no estemos nosotras), mejorar el control del tiempo y disminuir la carga mental dentro del hogar (no solo las madres deben encargarse de la alimentación de los niños).

Eso sí, debemos elegir un extractor que sea seguro tanto para nuestro pecho como para la leche que luego tomará el bebé. Además, existen modelos que evitan los daños en esta zona del cuerpo y estimulan la secreción de leche de forma natural, gracias a patrones que imitan la succión del pequeño. En la gama infantil Philips de Avent hemos encontrado un sacaleches eléctrico que cumple con estas premisas y que nos permite estar cómodas mientras realizamos esta tarea.

Este sacaleches imita la succión natural del bebé. Philips

Por qué si usas sacaleches el modelo de Avent te interesa

Diseño exclusivo para una postura cómoda. Este dispositivo permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o contenedor hasta cuando se adopta una posición erguida para que así puedas sentarte cómodamente durante la extracción, sin tener que estar pendiente de inclinarse hacia adelante para asegurarse de que la leche llega al biberón. Además, este dispositivo incorpora un cojín masajeador que imita el patrón de succión del bebé que cuenta con textura aterciopelada que ofrece un tacto cálido para la piel que estimula el flujo de la leche.

. El sacaleches eléctrico de Avent, que está diseñado para trabajar sin hacer ruido, cuenta con un sistema de doble extracción que permite obtener más leche en menos tiempo. Un extractor que se adapta a ti. Al encender el sacaleches, por defecto se activa el modo de estimulación suave, pero puedes elegir entre tres niveles diferentes. Está diseñado con un sistema antiderrame para ofrecer una extracción totalmente higiénica.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Philips y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.