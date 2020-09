PSOE y Somos instan al Gobierno local rectificar y mantener las ayudas para cooperación al desarrollo

En rueda de prensa, la edil socialista Marisa Ponga señaló que dicha partida ya sufrió un recorte de unos 200.000 euros respecto al ejercicio 2019, cuando gobernaban PSOE, Somos e IU y se concedieron subvenciones para 19 proyectos.

Ahora, critica, el Ejecutivo municipal ha decidido que no haya convocatoria. Por ello, remarca que es "vergonzoso" que el Gobierno de PP y Ciudadanos no esté "a la altura" de la solidaridad que demuestra la sociedad civil ovetense.

En la misma línea, el concejal de Somos Ignacio Fernández del Páramo ha remarcado que no se trata de una petición de estas dos formaciones, sino que atiende una demanda de la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa), ante las implicaciones que la supresión de ayudas puede suponer para proyectos ya iniciados, el trabajo local que genera y la trascendencia de las actuaciones para las personas beneficiarias.

Del Páramo califica la postura de PP y Cs como "una injusticia con los más desfavorecidos" y espera que dejen "la sinrazón". Para Somos, esta supresión "no solo atenta contra la solidaridad sino también contra el trabajo local de muchas personas".

Desde IU de Oviedo se han sumado a la reivindicación. Su coordinador y exconcejal, Iván Álvarez, ha remarcado que la medida de PP y Cs "no tiene precedentes" desde que en los años 90 se empezasen a conceder estas líneas de ayudas. "Del PP de Canteli casi no me sorprende nada, pero dónde estaba Ciudadanos cuando se pactó este recorte", ha dicho.

La proposición se abordará en Comisión, aunque desde PSOE y Somos han mostrado su temor a que no llegue al pleno de octubre, previendo que se la echen a bajo como "la mayoría" de sus iniciativas. De este modo, urgen al Ejecutivo local a reunirse con Codepa para revertir la situación, además de aprovechar para apelar a la democracia y pedir que se permita el debate de propuestas de la oposición en el pleno.