Alexia Rivas carga contra Marta López tras su ruptura con Alfonso Merlos: "Yo no he cobrado ni un euro, no como otras"

Alexia Rivas ha estallado contra Marta López. La que fuera reportera de Socialitéha compartido un comunicado en Instagram después de anunciar su ruptura con Alfonso Merlos y de escuchar las duras críticas que la tertuliana de Ya es mediodía vertió sobre ella al considerar que "no trabaja" y que es "aburrida".

López dijo el pasado miércoles en el espacio conducido por Sonsoles Ónega que Merlos todavía piensa en ella y que lo más probable es que terminara su relación con Rivas porque "tener a una chica en casa que no trabaja ni hace nada" le pudo "aburrir un poco", unas palabras que no han gustado a la periodista.

"Yo no he dado ninguna exclusiva. No he cobrado ni un euro desde aquel 24 de abril. No como otras personas que llevan meses y meses lucrándose de nuestro silencio y dolor. Sí, de nuestro silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza porque saben que callamos", avanza Rivas, quien, tras descubrirse su relación con el abogado, abandonó Socialité por motivos de salud.

"No estoy no trabajando en la tele porque no quiera, si no porque no he querido entrar en el aro y me he elegido a mi misma, he elegido mi dignidad", añade la ahora estudiante de Derecho en una serie de stories. La exreportera también se ha decantado por los beneficios que le aporta su papel como influencer.

Por otro lado, Rivas asegura que no está siendo fácil superar la ruptura en las condiciones que se encuentra: "La diferencia es que ahora ni si quiera podemos pasar este duro trance con tranquilidad y sanando las heridas. Si una ruptura es difícil en circunstancias normales, no os quiero contar lo injusto que es esto".

Comunicado de Alexia Rivas. INSTAGRAM / @ALEXIAARIVAS

