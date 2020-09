Cultura.- Naix DiaD, una plataforma de trobades itinerants a València per a assaborir la música en directe

La plataforma pretén ser referent i prescriptora per a gent amb "valors i inquieta". La primera cita se celebra el dissabte 17 d'octubre en La Marina de València amb un DiaD Música protagonitzat per Cariño, Mujeres, Melenas i un grup encara per desvetlar.

Per als seus impulsors, DiaD és una marca vehicular en la qual desenvolupar sense límits allò que provoca emocions, que inquieta i que té la ciutat com a protagonista: "Trobades d'emergència per a esprémer el temps i proclamar que el dia que ens va canviar la vida probablement siga hui mateix. La trobada com a millor destinació".

Amb eixe plantejament per bandera, llança la campanya de continguts 'Quin dia et va canviar la vida?' amb exemples com una xicoteta trobada de música per a "retrobar-nos", una conversa a peu de bar amb "aquella referent cultural que tant ens ve de gust escoltar", una publicació efímera que sorprenga a la ciutat, un improvisat espai de creació o una trobada inesperada entre dos personatges a priori amb poc en comú.

Vibra Mahou, la plataforma de música de la firma de cerveses, se suma a la primera cita per a gaudir del sabor del directe, el 17 d'octubre en el recinte Marina Sud. La jornada inaugural estarà protagonitzada per bandes de la talla de Cariño, Mujeres i Melenas: "tota una declaració d'intencions pel risc, la frescor, la joventut i la desimboltura".

Aquesta trobada es dividirà en dos trams horaris i d'aforament: matinal i vespertí. Un dia complet de bona música que començarà les 11.30 hores amb les actuacions dels barcelonins Mujeres, juntament amb un grup sorpresa el nom del qual es desvetlarà prompte, i que finalitzarà a les 14.30. Ja a la vesprada, sobre les 18.30, serà el torn de les formacions madrilenyes Cariño i Melenas.

AFORAMENT DE 400 PERSONES

Seguint les directrius marcades pel Govern, l'aforament no serà superior a 400 persones i el públic gaudirà de les actuacions assegut.

Les entrades per a assistir a aquests concerts ja estan a la venda per mitjà d'Enterticket.es per 16 euros per persona. Per als qui vullguen assistir a les dos cites hi ha un pack limitat de tiquets a un preu especial de 25 euros.