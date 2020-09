Cvirus.- Ribó creu que l'alçament de mesures a València indica que les coses s'han fet "raonablement bé"

20M EP

L'alcalde de la ciutat de València, Joan Ribó, ha valorat aquest dijous l'alçament de les restriccions acordades per a la ciutat de València, davant la millora de la situació epidemiològica, com "un indicador" que les coses "no van malament" i que s'han fet "raonablement bé", encara que ha instat a "continuar vigilants" davant la Covid-19.