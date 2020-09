L'Ajuntament de València estudia portar els homenatges a les víctimes de violència de gènere al lloc dels crims

20M EP

L'Ajuntament de València estudia portar els homenatges a les víctimes de violència de gènere també al lloc on s'han comès els crims com a "sensibilització" i perquè es veja que aquests fets no succeeixen "de manera etèria en espais irrecognoscibles" sinó que passen "al costat de sa casa, en la botiga on va a comprar", perquè és una cosa que "ens envolta" i "assetja".