El PP califica con "un muy deficiente en Transparencia" al Gobierno de Concha Andreu

Un suspenso, dicen, "que se vuelve a poner de manifiesto hoy, día 24, en la Cámara regional con el vergonzoso intento de que la Comisión de Desarrollo Autonómica fuera secreta, algo que ha impedido el Partido Popular con su voto en contra, una oposición a la que se han sumado en esta ocasión IU y Ciudadanos".

"Al Gobierno de Concha Andreu se le llena la boca con la transparencia, pero no la practica nada. A la Presidenta no le gustan ni la luz ni los taquígrafos, está más cómoda en la oscuridad de la planta noble del Palacete de Vara de Rey", dicen desde el PP.

Así, añaden, "durante la primera oleada de la pandemia eludió comparecer en la Cámara, costumbre que han heredado muchos de sus consejeros".

A su vez, afirman que "resulta habitual que el Gobierno Regional oculte de manera sistemática datos sobre el impacto del Covid-19 en La Rioja o retrase su publicación sin ninguna justificación, más allá de la propagandística".

Del mismo modo, "la nómina de altos cargos y personal eventual sigue siendo un expediente X, ya que la información al respecto en el Portal de la Transparencia no se actualiza desde el 10 de agosto, a pesar de los reiterados cambios en el Ejecutivo".

En este sentido, "el penúltimo ataque a la transparencia llega como consecuencia del nombramiento del nuevo director general de Transparencia, Axier Amo, adscrito a la Consejería de Raquel Romero, y que, precisamente, vulneraría la Ley de Transparencia, tal y como advierten informes internos del propio Gobierno regional".

"Hoy, el Partido Popular de La Rioja ha abortado el enésimo intento del PSOE y del Gobierno regional por esconder la verdad a los riojanos, por tratar de ocultar una realidad que merecen conocer. Los riojanos no se merecen un Gobierno que no les dice la verdad, que no les informa puntualmente y con el rigor que merece una emergencia sanitaria como la actual", finalizan desde la formación.