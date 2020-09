El Gobierno lanza el proceso hacia una ley de vivienda que promoverá la vivienda social para "alquiler asequible"

Los preparativos de la nueva Ley de Vivienda están a punto de echar a andar. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que este viernes se lanzará una consulta pública para que las entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones para una futura ley con la que el Gobierno quiere promover la construcción de vivienda protegida para el "alquiler asequible".

El Ministerio ya ha empezado a promoverlo con el Plan 20.000 para la promoción de alquiler social en localidades con un mercado tensionado. De momento, las primera actuaciones se centrarán en Madrid, Málaga y Valencia y este plan se integrará en la ley de Vivienda. "Oferta de vivienda a precios asequibles", ha dicho Ábalos este jueves en la presentación del Boletín Especial de Vivienda Social del Ministerio.

La consulta pública es el primer paso para la elaboración de una ley que Ábalos había acordado con las partes interesadas en ir discutiéndola en este cuarto trimestre del año. Según los planes legislativos del Gobierno, el proyecto de ley debería estar listo para finales de este año, como mucho a principios de 2021, indican en el Ministerio.

Ábalos ha señalado que los “problemas” de la vivienda social en España tienen que ver con un parque "bajo" de vivienda pública con fines sociales, que muchas de esas viviendas precisan reformas y que el "acceso a la vivienda se ha dificultado". “Los# jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en las grandes ciudades y tienen que dedicar una parte demasiado alta para pagar alquiler”, ha dicho.

Según los datos del Ministerio, en la actualidad hay 290.000 viviendas sociales, el 1,6% de los hogares, ya sea propiedad de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Es un dato “muy alejado” de los 2,3 millones de viviendas sociales que se construyeron entre 1981 y 2019. Más de dos millones han pasado a manos privadas.

En cuanto a la vivienda protegida destinada al alquiler, el departamento de Ábalos constata que "ha sido muy limitada a lo largo de las últimas cuatro décadas", en comparación con la vivienda destinada a la venta. "En 2019 apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas en alquiler", señala el Boletín.

Esta es la tendencia que quiere revertir la ley que prepara Ábalos. El objetivo es construir vivienda social pero no destinada a la venta, ya que de esta manera la inversión pública se pierde al cabo de los años, cuando el propietario vende a otro particular o a un fondo buitre. El cambio es que la vivienda pública se destine al alquiler social, que hace que la titularidad pública no se pierda. El ministro ha apostado por "un parque de vivienda para alquiler social que cumpla esta función y permanezca siendo público, como ocurre en otros lugares de Europa" como Dinamarca, Suecia, Francia o los Países Bajos.

De cara a la nueva ley, el ministro ha subrayado que se necesita "suelo" y ha adelantado que pedirá la colaboración no solo de las administraciones públicas, también del sector privado.