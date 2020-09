Chivite dice que el Gobierno "tomará todas las medidas necesarias" frente al Covid y respalda a Induráin

Además, después de que Navarra Suma haya pedido este mismo jueves la dimisión de la consejera de Salud, Santos Induráin, la presidenta ha dado "todo el apoyo" a la titular del Departamento de Salud y le ha agradecido "el trabajo sin descanso que lleva haciendo desde finales de febrero y también su actitud en esta pandemia".

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento foral ante el incremento de casos, Chivite ha reconocido su "preocupación por la situación epidemiológica que vivimos en Navarra, con una tasa importante de casos positivos, si bien con baja letalidad y poca presión asistencial en las UCI".

En todo caso, Chivite ha afirmado que "desde marzo este Gobierno vive por y para atender de manera transversal, interdepartamental e interinstitucional los efectos de la pandemia y ahí están los ocho decretos y un sinfín de órdenes forales elaboradas al efecto".

En ese sentido, ha recordado que se acaba de aplicar el confinamiento de Peralta y el Gobierno está abierto a "nuevas medidas".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha advertido de que "hace falta una planificación global, integral, para contener una situación que puede ser muy crítica a lo largo de las próximas semanas". "El objetivo no es meter miedo ni generar alarmas. Los datos son los que son y la realidad es preocupante. Hay que apelar a la responsabilidad individual de la ciudadanía, pero todos nos preguntamos qué pasa en Navarra. ¿Es la sociedad más irresponsable del Estado y de Europa? Creo que no", ha dicho.

Por ello, ha afirmado que "el Gobierno de Navarra tendrá que hacer una reflexión profunda". "No ha habido una autocrítica real, que no es para desgaste del Gobierno, sino para aprender de los errores cometidos", ha dicho. Entre otras medidas, Ruiz ha defendido que "hay que duplicar la capacidad de testeo, reducir los tiempos para hacer PCR y reducir el tiempo para comunicar los resultados de esas PCR".

María Chivite ha afirmado, reconociendo los datos epidemiológicos de Navarra, que "el Gobierno no puede compartir la instrumentalización que algunos grupos están haciendo de la pandemia para tirar a este Gobierno".

Tras ello, ha defendido que "Navarra es la comunidad que más pruebas PCR realiza por habitante, el esfuerzo de detección es el mayor de todo el país, y ese esfuerzo en pruebas lo hemos ido aumentado semana tras semana". "Hemos reforzado el equipo de rastreo, más el personal militar que se ha incorporado esta semana, continuamos con cribados intensivos en la población vulnerable, vamos a avanzar más en presencialidad en Atención Primaria y estamos reforzando los servicios de atención telefónica para dudas no sanitarias", ha apuntado.

Finalmente, Chivite ha incidido en la importancia de la responsabilidad individual. "El Gobierno adopta decisiones, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos y no hemos escatimado ni esfuerzos ni recursos, pero los contagios se pueden frenar si la ciudadanía cumple con las medidas de prevención e higiene, y entiende que no toca reunirse. Sólo con lo que hace el Gobierno no se puede parar el virus", ha afirmado.