El veto a la presencia del rey en Barcelona levanta polvareda entre los jueces

La ausencia del rey en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona ha levantado una gran polvareda y ha puesto al Gobierno en el punto de mira por "no autorizar" su presencia después de que Casa Real hubiera aceptado la invitación y por no dar explicaciones sobre este asunto, inédito hasta ahora. Por primera vez, no será el rey quien presida el acto de entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces, sino que lo hará el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, explicó este miércoles que la Casa Real envió una "respuesta afirmativa" a la invitación que todos los años cursa el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, "poco después se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto".

La razón indicada en la comunicación, según este vocal, "es que no podía hacerlo porque el Gobierno no lo autorizaba". Según recoge la Constitución, "los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".

Si bien esta autorización no se ha dado en esta ocasión, no ha habido ninguna justificación al respecto, algo que ha enfurecido a las asociaciones de jueces. La vicepresidenta Carmen Calvo se ha limitado a señalar que es una decisión que está "bien tomada" mientras que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no ha querido dar nombres de los responsables, ni tampoco motivos. "La decisión la ha tomado quien tenía que tomarla", ha dicho en los micrófonos de la Cadena Ser, "en base a una serie de razones" que no ha especificado. El sí que participará en la ceremonia en representación del Gobierno.

Los principales afectados, los nuevos jueces, que ya han tenido que lidiar con el Gobierno para que no retrasaran este acto a 2021 por la pandemia del coronavirus, vuelven a ver cómo desde el Ejecutivo les ponen una nueva piedra en el camino. Administrarán justicia "en nombre del rey", pero sin él presente en un día tan importante para ellos.

Las asociaciones "exigen" explicaciones al Gobierno

Ante esta falta de explicaciones, las asociaciones judiciales han pedido al Gobierno que aclare la ausencia del rey, dado que es la primera vez que no presidirá la entrega de despachos a jueces que se celebrará este viernes en Barcelona. Además, han advertido de que un acto de un poder del Estado no puede estar empañado por circunstancias políticas, ya que la ceremonia coincide con la fecha en que está previsto que se conozca el fallo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

También la APM, asociación mayoritaria en la carrera, "exige" al Gobierno "que aclare las verdaderas razones de la ausencia" del rey y ha pedido a través de un comunicado que adopte "las medidas necesarias" para velar por la seguridad e integridad física de todos los asistentes si es cierto que los motivos para su no autorización están basados en la seguridad.

🔴COMUNICADO APM Ausencia S.M. El Rey entrega de despachos jueces Promoción 69🔴 pic.twitter.com/sxFF64jCSM — APM Nacional (@juecesAPM) September 23, 2020

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre jueces y magistrados, tiene claro que "las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia" porque "eso también es separación de poderes". A su juicio, si hay un acto institucional al que tiene que asistir el rey es a la entrega de despachos a quienes entran a formar parte de uno de los tres poderes del Estado, una presencia que no es obligada por ley, pero que cuenta ya con una tradición de más de veinte años.

Desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se muestran más cautos sobre los posibles motivos que han llevado a tomar esta decisión, pero piden una mayor transparencia. Consideran que la presencia del rey sería deseable, pero su ausencia no va a empañar el acto ni la ilusión de los nuevos jueces tras años de esfuerzo.

La presidenta de la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, cree no obstante que, de ser cierto que la ausencia del rey está relacionada con la situación política en Cataluña, se trataría de algo "muy grave", ya que se estaría hablando de la integridad territorial del Estado. "No puede ser que la política de segunda esté afectando a la estructura del Estado de derecho", señala a Efe.

Una "humillación" al rey

Desde la oposición, el PP considera que este gesto del Gobierno supone una "humillación" al rey y que no está cumpliendo uno de sus principales cometidos, que es proteger las instituciones "y la monarquía lo es". Ciudadanos, por su parte ve un "acoso a los símbolos nacionales" y asegura sentir "vergüenza" por el hecho de que el jefe del Estado "no pueda visitar con normalidad una parte del Estado".

Por primera vez, el Rey no acudirá a la entrega de despachos de los jueces en Barcelona. Es vergonzoso que el Jefe del Estado no pueda visitar con normalidad una parte del Estado. Urge la unión del constitucionalismo ante el acoso a los símbolos nacionaleshttps://t.co/9YsVvaqLS1 — Edmundo Bal (@BalEdmundo) September 22, 2020

También desde VOX han reaccionado este hecho inédito que consideran intolerable. "No se puede celebrar ese acto sin el rey".