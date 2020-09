La aplicación de rastreo del Gobierno, Radar Covid, sin recopilar datos durante un día por un "despiste"

La aplicación de rastreo de contactos con casos positivos de Covid desarrollada por el Gobierno, Radar Covid, que ya funciona en 16 de las 17 comunidades autónomas -solo falta Cataluña-, estuvo un día sin funcionar debido a un "desiste" de los desarrolladores.

Tal y como recoge la web TreceBits, la versión para Apple de esta aplicación móvil estuvo un día enviando los datos recopilados por los usuarios a un entorno de preproducción debido a un "despiste" en la actualización.

Se trata de la versión 1.0.6 de la app de Radar COVID para iOS, que al activarse el 16 de septiembre, estuvo enviando los datos de los usuarios a un entorno de preproducción, por lo que las tareas de rastreo resultaron nulas durante el tiempo que duró el fallo.

De este error alertaron desarrolladores independientes en la plataforma GitHub, en la que advirtieron de que la citada versión de Radar Covid para dispositivos iPhone se había actualizado en un entorno de preproducción y se había enviado a la Apple Store así -cuando a la Apple Store las versiones de las aplicaciones llegan ya en versiones cuyo funcionamiento ha sido comprobado previamente en un entorno de preproducción y actualizado en el entorno de producción, es decir, el entorno real en el que funcionarán en los móviles de los usuarios.

Según la citada página especializada en tecnología, este fallo no es más que un "despiste" de los desarrolladores, que al dejar la aplicación en un entorno de preproducción, los datos de los usuarios no eran enviados al servidor, se perdían, y por lo tanto no se estaba recopilando la información.

Tras detectarse este error, a las 24 horas Apple Store ya tenía disponible la versión 1.0.7 de Radar Covid, esta vez sí, conectada al servidor.

¿Cómo funciona?

Esta aplicación envía alertas a los usuarios de forma anónima sobre el riesgo de exposición ante un posible contacto en los últimos 14 días con una persona que posteriormente ha confirmado ser positiva por coronavirus. De esta manera, la app utiliza la tecnología Bluetooth del dispositivo móvil, detecta el riesgo de posible contagio y facilita instrucciones sobre cómo proceder.

Se trata de una aplicación similar a las desarrolladas en otros países europeos como Alemania o Italia. Sin embargo, su utilidad real solo podrá medirse cuando la gran mayoría de la ciudadanía española la tenga descargada en sus teléfonos móviles.