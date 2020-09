El presidente de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, anuncia su despedida como diputado autonómico

Durante su turno de intervención en una comparecencia de la consejera de Agricultura, Begoña García, este jueves en la Asamblea para abordar los incendios en el norte de Cáceres de este pasado verano, Polo -visiblemente emocionado- se ha dirigido a los integrantes de la Cámara legislativa regional para darles las "gracias por estos meses" y anunciarles que la de esta jornada ha sido su "última intervención en la tribuna como diputado de Ciudadanos".

Sin aclarar los motivos de su despedida como diputado, Polo se ha limitado a indicar que entró en política "para hacer un poquito mejor la vida" de los ciudadanos; y ha añadido también dirigiéndose a sus "amigos" de Ciudadanos -en alusión a sus compañeros en la Asamblea- que son un "ejemplazo de amigos" y "la garantía de que el proyecto va a desarrollarse con toda la dignidad y todo el merecimiento que tiene".

Igualmente, tras recordar que él ha sido concejal y diputado en la Asamblea, ha explicado que "fundamentalmente" entró en política "también para defender la libertad", y ha añadido que "lo importante es defenderla sintiéndote libre" y que "uno nunca puede perder la sensación de sentirse libre".

"La libertad se puede defender desde muchas posiciones de nuestra sociedad y a partir de mañana empezaré a defenderla desde otras posiciones... Lo importante es defenderla sintiéndose libre... uno nunca puede perder la sensación de sentirse libre", ha espetado.

CARIÑO

Asimismo, en su intervención Cayetano Polo ha agradecido a todo el personal de la Asamblea por su "cariño", a todos los medios de comunicación por su "paciencia", y a los diputados por "todo" lo que le han "enseñado". También ha animado a los diputados autonómicos a "seguir trabajando como lo hacen por el interés" de Extremadura.

Al mismo tiempo, ha tenido también palabras hacia el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, y hacia el expresidente de la comunidad José Antonio Monago (PP).

Al 'popular' le ha dado las "gracias por el trato, por el cariño", y porque hablando con él ha dicho que también ha "aprendido muchísimas cosas"; al tiempo que le ha pedido a Monago "disculpas" por si "en algún momento en el calor del debate pueda haber dicho algo que le haya molestado".

Finalmente, para cerrar su intervención, a Fernández Vara le ha dado también "muchas gracias por el cariño, por el trato y por el afecto", y le ha indicado que "tiene ante sí una labor titánica" y que "le ha tocado vivir una situación muy complicada"; al tiempo que le ha señalado al presidente de la Junta que ha "intentado ayudar en todo" lo que ha podido. "He intentado ayudar en todo lo que he podido, si no lo he hecho de la mejor manera que he podido discúlpeme, esa ha sido mi única intención", ha espetado Polo a Fernández Vara.

"Gracias a todos y que sigan ustedes luchando para hacer de esta tierra una tierra mejor", ha concluido Cayetano Polo, quien se ha bajado de la tribuna con un aplauso de los diputados de la Asamblea.

Cabe apuntar que Cayetano Polo desde este pasado miércoles tenía convocada en la Cámara autonómica una rueda de prensa que tendrá lugar esta mañana.