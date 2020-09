Kiko Matamoros revela por qué dejó de tener relaciones sexuales con Makoke

Kiko Matamoros sigue aireando los trapos sucios de su relación con Makoke, su expareja, y en Sálvame habló del motivo por el que, según él, dejó de mantener relaciones sexuales con la madre de su hija Anita.

El colaborador señala a su ajetreada vida nocturna como motivo principal. Además, dijo, su por aquel entonces mujer le causaba "rechazo" porque "estaba físicamente rara, que no la veía".

Entonces, Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio de corazónd e Telecinco, le cuestionó por qué no hablaron de lo que les sucedía como pareja. "Eso no porque me parece muy feo decírselo. Ahora ya no me parece feo decírselo", alegó Matamoros.

Unas declaraciones que indignaron a algunos colaboraciones, como fue el caso de María patiño. "Dices: 'Es que llegaba a casa…' ¿Y tú cómo estabas? Durante 10 años has dicho lo que te ha dado la gana en tu vida. ¡Claro que superaste una deslealtad! Tenías en la discoteca a todas las demás".

"Abracé esa forma de vida porque me interesaba. En un momento empecé a sentirme incómodo"

Entonces, él se defendió: "Abracé esa forma de vida porque me interesaba. En un momento empecé a sentirme incómodo".

Otro de los episodios de su vida íntima con la colaboradora de Viva la vida que Matamoros repasó fue el del día de su boda, el 16 de septiembre de 2016. "Me perdí a las mellis, a DJ Nano… Subimos champán y unas cosas para hacer la fiesta aparte… No me da la memoria para mucho por el estado en el que estaba. Sí recuerdo que no estuve con ella en la boda prácticamente nada".