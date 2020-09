Compromís, PSPV i Cs demanen fons per al Consistori i l'EMT

Els dos partits d'esquerres que governen l'Ajuntament de València en virtut de l'anomenat Acord del Rialto, Compromís i PSPV-PSOE, han aconseguit llimar les seues últimes discrepàncies arran del decret de romanents municipals que el Congrés va tombar finalment a l'Executiu de Pedro Sánchez amb un document conjunt que va ser aprovat en el ple extraordinari celebrat aquest dimecres, i al qual es va sumar també Ciutadans.

Els tres partits reclamen “un nou consens que permeta l'elaboració urgent” per part del Govern “d'un nou decret llei que contemple” per als ajuntaments “l'eliminació de la regla de despesa, del concepte de dèficit i estabilitat i l'ampliació del termini de les inversions financerament sostenibles almenys per a 2020 i 2021”.

Igualment, demanen que la “nova negociació” es base “en els acords aprovats per unanimitat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)” per a reclamar al Govern ajudes a tots els ajuntaments dirigides a afrontar “les dificultats econòmiques derivades de la crisi sanitària”.

En aquest punt, precisen que es pose “especial atenció al fons aportat per l'Estat de 5.000 milions i al de 1.000 milions que inclouen al transport públic” (que en el cas de València anirien a l'Empresa Municipal de Transports) per ser “ajudes imprescindibles per a poder continuar prestant els serveis públics i ajudant als que ho necessiten en l'actual situació”.

L'EMT es troba en una delicada situació financera a conseqüència de la caiguda del 40% en el seu nombre d'usuaris, per la qual ha hagut de sol·licitar un crèdit de 27 milions d'euros. Així, demanen l'obertura “urgent” d'un “diàleg” entre el Ministeri d'Hisenda i les entitats locals per a recuperar els 5.000 milions proposats i la resta d'aportacions estatals incloses en el reial decret que es va rebutjar recentment en el Congrés.

Aquestes reivindicacions es recullen en la moció aprovada aquest dimecres en el ple extraordinari celebrat, a petició de PP i Cs, en el Consistori de la capital valenciana per a tractar qüestions relacionades amb els romanents municipals i amb mesures antiCovid-19.

Aquest text va sorgir com una moció alternativa del Govern local a la plantejada pel PP i per Cs perquè la Corporació recolzara el comunicat subscrit l'1 de setembre per l'alcalde, Joan Ribó, i altres 30 municipis sobre els romanents. Cs va secundar finalment l'alternativa del Govern del Rialto, mentre que el PP, que va agregar una “esmena d'addició” al document original, es va abstindre, igual que Vox.

De les “discrepàncies” a l'acord

L'alcalde Joan Ribó (Compromís) va defensar el document aprovat com “una moció de govern”, “acceptable” i “adequada”, mentre la vicelacaldesa Sandra Gómez (PSOE) va dir que malgrat les seues “discrepàncies” busquen “el millor per a la ciutat” i va advocar per derogar la llei Montoro. La portaveu del PP, M.ª José Catalá, va acusar a Ribó d’”esmenar-se a si mateix”; Fernando Giner (Cs) va dir que l'objectiu és “defensar els interessos dels valencians”, i Pepe Gosálbez (Vox) va apostar per gastar els estalvis lliurement.