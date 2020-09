Sanitat alça les restriccions específiques contra el virus a València

L'evolució favorable de la situació epidemiològica a la ciutat de València permet alçar a partir de d’aquest dijous algunes mesures específiques de contenció i prevenció del coronavirus que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va decretar per a la capital autonòmica.

Aquestes limitacions especials consistien en la restricció total de visites i eixides en les residències de persones majors de València, l'obligatorietat de limitar les reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones i la limitació al 60% de l'aforament màxim en zones comunes d'hotels i allotjaments turístics de la ciutat.

Per tant, segons van informar ahir des del departament que dirigeix Ana Barceló, a partir d’aquest dijous 24 de setembre, la ciutat de València es regirà per les mateixes mesures de prevenció enfront de la Covid-19 que la resta de la Comunitat Valenciana, on s'apliquen les actuacions coordinades que es van acordar per a tota Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així, en les residències el límit per a les visites passarà a ser a partir de hui d'una persona per intern i la duració màxima serà d'una hora al dia, sempre extremant les mesures de prevenció de contagi. En les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics, l'aforament màxim serà com en la resta de la Comunitat Valenciana: del 75%.

La limitació de fins a 10 persones en les reunions familiars o socials en espais privats deixa de ser una obligació a partir d'ara, però es manté com a recomanació. Es continua aconsellant, així mateix, la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.

La decisió d'alçar les mesures excepcionals per a la ciutat de València s'adopta després d'analitzar els informes sobre la incidència del virus en la capital, van afegir des de la conselleria.

No obstant això, cal recordar que, fa només una setmana, l'Ajuntament va decretar, en coordinació amb Sanitat i Educació, el tancament de les zones infantils dels parcs i jardins per a frenar l'escalada dels contagis.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va ser informat per la consellera Ana Barceló de la fi d'aquestes restriccions per a la capital valenciana durant una reunió que tots dos van mantindre ahir al Palau.

“Afortunadament, hui, gràcies a l'esforç de la societat valenciana i al compliment d'aquestes mesures, estem en una millor situació”, va afirmar el cap del Consell.

De fet, tal com va recordar, la Comunitat Valenciana “és la que menys casos per habitant ha tingut en els últims set dies”. En aquesta línia, segons les dades del Ministeri de Sanitat a 22 de setembre, la Comunitat Valenciana és, per tercer dia consecutiu (salvant el cap de setmana) la que menor incidència acumulada té a Espanya. En concret, té 41 casos diagnosticats en els últims 7 dies per cada 100.000 habitants, molt per davall de la mitjana nacional, que se situa en 136,6 casos.

Així mateix, és una de les quals més PCR realitza per cas diagnosticat. En concret, des de l'inici de la pandèmia s'han fet 20,8 PCR per positiu, quasi el doble de la mitjana espanyola (que és de 12,6). D'aquesta manera, es converteix en la sisena CC AA que més PCR per població ha fet.

No obstant això, Puig va apel·lar a la prudència. “Per favor, hem de continuar així: màxima prudència i compliment de totes les mesures que les autoritats sanitàries ens van dictant a cada moment. Així, continuarem avançant i superant restriccions. Eixe és el camí: responsabilitat i prudència”, va concloure.

Un circuit per a PCR massius a menors

L'Hospital General de València ha establit un circuit per a realitzar les proves PCR de detecció de Covid-19 als alumnes que hagen tingut contacte amb un menor amb infecció per coronavirus en algun dels centres educatius del departament de salut. L'objectiu és agilitar el diagnòstic en xiquets i adolescents en els casos en què a diversos alumnes o a tota una classe se'ls hagen de fer les proves.