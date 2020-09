¿En busca del rodillo de jade? Hoy es el día para adquirirlo por menos de nueve euros

Para presumir no hay que sufrir, pero sí que esforzarse a diario. Establecer una rutina en la que mañana y noche, mínimo, le prestemos atención a la base de nuestra belleza, el cutis, es el verdadero secreto para lucir saludables y joviales. Unos minutos de exigencia personal que, sin embargo, tienen grandes beneficios para la mente (nos ayuda a centrarnos, durante unos minutos, en nuestro cuidado) y también para el cuerpo, pues lo cuidamos, exfoliamos y nutrimos como se merece por los muchos servicios prestados. Claro que, la falta de tiempo, no siempre nos permite dedicarnos tanto tiempo como nos gustaría y, por ello, cada vez son más los que confían en herramientas beauty con las que acelerar los procesos al tiempo que potencian su acción.

Aunque existe un inmenso catálogo de gadgets entre los que elegir, hay uno que, desde que saltase a la fama de la mano de las redes sociales y los beauty addicts, no ha parado de ganar adeptos. El rodillo de jade es un must de los tratamientos de belleza indoor: fácil de usar, con resultados a medio plazo y, lo que es mejor, asequible. Y es que, si bien es cierto que hay modelos que no son para todos los bolsillos, hay otros muchos con una gran relación calidad precio. Sirva de ejemplo este de Emocci que, además de tenerla, durante las próximas horas está rebajado un 29% y puede ser tuyo por menos de nueve euros.

El rodillo de jade, de Emocci. Amazon

Lo que debes saber de este ‘beauty gadget’

Aunque son muchas las marcas que, a día de hoy, trabajan con este beauty gadget que, sin duda, se ha convertido en uno de los favoritos para incluir en el neceser atemporal, no todas ofrecen las prestaciones de Emocci. Sus rodillos destacan por incorporar dos piedras oblongas fabricadas con jade natural, lo que nos asegura que siempre están frías para cumplir sus funciones de descongestión del rostro y activación de la circulación. Incluye, para asegurar un tratamiento completo un gua sha, herramienta indicada para realizar un masaje de raspado en zonas del cuerpo como hombres, cuello y brazos, entre otras. En ellas, promueve la circulación sanguínea y elimina las toxinas.

Claro que no basta con conocer las prestaciones del rodillo de jade para utilizarlo adecuadamente; y es que, si bien es cierto que sus propiedades potencian nuestra rutina de belleza, en la forma en la que lo usamos para masajear el rostro reca la mayor parte del éxito. Para ello, debemos usarlo siempre desde el centro hacia los extremos, partiendo desde el cuello, después el mentón, pómulos (siempre en dirección oblicua a nuestro eje), ojos y, por último, frente (desde la ceja hasta el nacimiento del pelo). Por su parte, con el gua sha es aconsejable usar cremas o aceites esenciales antes de frotarlo por el cuerpo.

