Jesulín de Ubrique reaparece por sorpresa en televisión y se derrumba al hablar de su padre

Toñi Moreno ha logrado una de las entrevistas más buscadas y el próximo lunes tendrá en el plató de Un año de tu vida, el programa de entrevistas que conduce en Canal Sur, a Jesulín de Ubrique.

El diestro se encuentra en un momento crucial de su vida. Acaba de perder a su padre, Humberto Janeiro y de ello habla en una entrevista de la que la presentadora ha puesto un avance en sus redes sociales. Así, el torero no puede evitar emocionarse y romper a llorar -contagiando también a Toñi- al recordar a su progenitor. "Le dije a mi padre que si quería que fuese torero, me dijo que sí y le pedí entonces que no vendiese el campo", ha desvelado entre lágrimas.

Además, También ha hablado de los obstáculos que han tenido que superar junto a María José Campanario, en estos 18 años de matrimonio. Hemos tenido nuestras diferencias. Nos han puesto muchas trabas en el camino pero aquí estamos con dos cojones", ha dicho.

En un tono más divertido, Jesulín también ha contado cómo puso fin a su fugaz incursión en el mundo de la canción. "Me senté con los productores y dije que se acabó el cante para mí. Maquello me costó 70 u 80 millones que tuve que pagar de mi bolsillo, ya que tenía cerradas galas para todo el invierno".