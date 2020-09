Pablo Motos anuncia la presencia de Woody Allen en 'El hormiguero' la semana que viene

Poco a poco, El hormiguero va volviendo a la normalidad que tenía acostumbrados a sus espectadores, dentro de lo que cabe, y la semana que viene recibirá la primera visita de un invitado internacional en meses.

"La semana que viene estará en El hormiguero Woody Allen", anunció este miércoles Pablo Motos antes de dar paso a su invitada del día, María Peláe. El neoyorkino presentará su nueva película, Rifkin's Festival.

El filme, protagonizado por Gina Gershon, Wallace Shawn, Elena Anaya y Louis Garrell, fue rodado el año pasado en San Sebastián. Lo que Motos no dejó claro es si el director acudirá en persona al plató del programa o lo hará vía videollamada.

Y es que Allen presentó la película la semana pasada en el Festival de San Sebastián, pero no viajó hasta España para atender a la prensa, sino que se conectó desde su casa en Nueva York a través de videoconferencia para responder a sus preguntas.

Carlos Iglesias debutó como colaborador

Tras el anuncio de Woody Allen y la entrevista a María Peláe, hizo su debut como colaborador el actor y director Carlos Iglesias, que tiró de ironía metiéndose en la piel de uno de sus personajes más famosos, Benito Lopera Perrote, para charlar con Motos.

“La verdad es que no sé qué va a hacer, he sufrido presiones de un ejecutivo de Antena 3 que se ha jubilado para contratarle”, reconoció el presentador. El actor, por su parte, no dudó en preguntarle cuanto le iba a pagar, e incluso le dijo a Motos antes de despedirse que “eres un bocas. He venido porque me llamaron para salvar el programa”.