María Peláe, en 'El hormiguero': "Estuve un mes cocinando bastante mal tras superar el coronavirus"

El hormiguero recibió este miércoles a una de las artistas españolas de más éxito en la actualidad, María Peláe, que con La niña ya acumula casi dos millones de visualizaciones en YouTube, y a la que han llegado a calificar como 'la Lola Flores moderna'.

Pablo Motos no dudó en cantar varias veces con ella, e incluso reconocer que "hay días que el programa lo hago más para el público y otros, que lo hago más para mí" porque "llevo todo el verano cantando La niña".

Tras los momentos musicales, el presentador quiso destacar que la artista había tenido coronavirus, y quiso que contara su experiencia con la Covid-19: "Me han dicho que lo pasaste, ¿te ha pasado eso de que el café te sabe a cebolla o que el plátano te huele a gasolina?".

Peláe afirmó que "tuve un mes de hacer las ensaladas más saladas del mundo, no paraba de ponerlas sal porque no me sabían a nada". Entre risas reconoció que "estuve mes y pico cocinando bastante mal".

"Fueron dos semanas que estuve viendo estrellas en el sofá sin poder moverme", comentó. "El primer día que salí a aplaudir me vestí de Nochevieja de lo contenta que estaba", recordó la artista.

También comentó cómo son sus conciertos en la actualidad: "Ahora digo que la gente sonría con los ojos. También se han creado unos bailes muy bonitos que son de cintura para arriba porque no se pueden levantar de las sillas".

"Tiendo a verle la parte positiva a las cosas y, aunque la situación esté bastante complicada, en los conciertos se está respirando otro tipo de cosas porque la gente tiene ganas de vivir, de disfrutar...", señaló la cantante.

Aunque admitió que, con la nueva normalidad, "es extraño no ver a la gente en los conciertos apelotonada gritando. Ves a personas de dos en dos, con distancia de seguridad... La cultura lo está haciendo bien porque es seguro, y yo lo estoy gozando igualmente", concluyó antes de interpretar en directo su éxito, La niña.