Pablo Motos vive su particular momento fan con María Peláe en 'El hormiguero': "Hay entrevistas que hago para mí"

La mayoría de los invitados que acuden a El hormiguero van a promocionar algo: Un disco, un libro, una película, una obra de teatro... y le pueden gustar más o menos a Pablo Motos, pero con la visita de María Peláe este miércoles, el presentador vivió su particular momento fan.

La artista presentó su nuevo single, La confesión, pero antes de hablar de su nuevo tema, Motos señaló que "llevo todo el verano cantando La niña", y en ese momento no pudo evitar coger su guitarra para cantar junto a la malagueña el tema en directo.

"Ya estamos de otra manera, ya hemos cantando...", reconoció el presentador antes de empezar a entrevistar a su invitada. Peláe afirmo que agradecía el éxito de la canción y eso que "la ironía no se recibe igual en todos los sitios ya que de Despeñaperros para abajo me conocía la gente, pero desde La niña, estamos conquistando tierras".

Motos confesó que "primero te escuché en un taxi cuando iba una cena. Empecé a cantar la canción y no me di cuenta de la letra hasta después, pero tiene mandanga...". La cantante recordó que "eso le pasó también a una de las señoras que sale en el videoclip, que no sabía de qué iba la canción".

"Ahora se hacen letras poco curradas, por no ser demasiado duro", comentó el valenciano, en clara referencia al reguetón, "y la tuya tiene su historia, su peliculita y su final", añadió. También comentó que "te llaman 'la Lola Flores moderna': ¿Cómo te sienta?".

Peláe afirmó que "es una cosa que, si mi abuela la hubiera escuchado, ella diría que es enojar a Dios porque, que te comparen con algo tan grande, da respeto, y más cuando ella ha dejado un gen de arte tan increíble. Me siento hasta cohibida, pero si algo de lo que hago se asemeja a algo tan grande, bendito sea y orgullosa".

El presentador destacó que "Lolita siempre ha dicho que Lola Flores fue la primera mujer en rapear con el tema Cómo me las maravillaría yo", a lo que se sumó su invitada. "¿Te la sabes?", preguntó, y en ese momento, Motos se volvió a levantar para dejarle su guitarra a la invitada y que cantara la canción en directo.

.@MariaPelaeMusic canta la mítica canción de Lola Flores, "Como me las maravillaría yo" #MaríaPeláeEHpic.twitter.com/rheg4yiw1n — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2020

"Hay días que el programa lo hago más para el público y otros, que lo hago más para mí", afirmó el valenciano entre risas mientras Peláe se preparaba para cantar, a dúo, la canción de Lola Flores. Al terminar, Motos señaló que "cuando abran todo tras la Covid-19, me voy de gira contigo".