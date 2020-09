El deportista José Manuel Quintero protagoniza en Chiclana otra jornada del programa 'Mentor 10'

El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andreu; y la 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, Ana María González.

Ana María González agradeció a la Consejería de Educación y Deporte "por traer a Chiclana un acto como éste y que tiene hoy como protagonista a uno de nuestros mayores valores deportivos, que además es todo un ejemplo y espero que aprendáis mucho de él", dirigiéndose a los deportistas presentes.

Miguel Andreu, por su parte, animó a los deportistas presentes en el acto a seguir el ejemplo de José Manuel Quintero, ya que "el deporte nos ayuda a desarrollar habilidades y a interiorizar valores universales como el respeto, el espíritu de superación, la humildad o la igualdad. Desde la Consejería de Educación y Deporte queremos promover el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad como vías para alcanzar un futuro mejor para todos e impulsar la formación de talentos deportivos. José Manuel es un gran ejemplo de todos estos valores, especialmente el de la superación, nada le detiene y como premio a todo su esfuerzo ha sido seleccionado para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio con la selección española de paratriatlón".

Andreu destacó igualmente que "el objetivo de esta iniciativa es que los niños andaluces vean un referente no sólo en el aspecto competitivo, que también, sino sobre todo en la formación en valores, como es el caso de José Manuel".

"Además, no podemos olvidar que se ha reconocido a Andalucía como la primera región europea del deporte, fruto de tanto talento y trabajo en equipo. Andalucía compite para ganar. Este sello reconoce la política deportiva ejemplar, las instalaciones, programas y actividades que se desarrollan en nuestra comunidad", destacó Miguel Andreu.

José Manuel Quintero, todo un ejemplo de constante superación, nos habló sobre los valores del deporte, la importancia de tener una buena actitud en la vida y de las distintas técnicas para la competición, hoy especialmente de la natación. Señaló en su intervención a los chicos y chicas presentes que "tan importante como el deporte es la educación, la formación diaria. No podéis excusaros que no se puede estudiar al mismo tiempo, son dos cosas que se pueden compaginar al mismo tiempo, yo lo he hecho".

Quintero destacó que todo lo que está logrando se lo debe al deporte, a la superación continua y gracias también a la ayuda de mi familia. El deporte fue lo que me devolvió la sonrisa, lo que me devolvió el Quintero de antes, el que me puso unos grandes objetivos por los que luchar, el que ha hecho que me levante cada mañana con ganas de comerme el mundo, con ganas de cumplir un sueño, como es estar en los Juegos".

José Manuel finalizó sus palabras comentándoles a los deportistas que no hay obstáculos insalvables, que "ninguna caída me ha impedido seguir compitiendo, si te caes lo que hay que hacer es volver a levantarte".

Una vez finalizadas las distintas intervenciones José Manuel Quintero realizó una clase práctica de nado con ejercicios propuestos por él, con veinte triatletas del Club Deportivo Chiclanero.