Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 14 morts, quatre d'ells residents, en les últimes 24 hores

D'aquesta manera, el nombre total de decessos ascendeix a 1.609 persones a la Comunitat Valenciana: 238 en la província de Castelló, 558 en la d'Alacant i 813 en la de València.

Així mateix, el total de contagiats confirmats per prova PCR amb els 658 de l'última actualització sumen un total de 36.846 persones a la Comunitat Valencinana: 38 a Castelló (4.030 en total); 336 a Alacant (12.200 en total), i 283 en la província de València (20.609 en total). A més, s'ha registrat un cas sense assignar, amb el que el nombre total de casos sense assignar ascendeix a set.

D'altra banda, s'han donat 657 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 38.182: 4.470 a Castelló, 12.258 a Alacant i 21.421 a València. A més, hi ha 33 altes no assignades.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.253 casos, la qual cosa suposa un 13,58% del total de positius. A més, els hospitals valencians tenen, actualment, 475 persones ingressades: 56 en la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 177 en la província d'Alacant, 35 d'ells en la UCI; i 242 en la província de València, 32 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.046.406, de les quals 897.336 han sigut PCR i 149.070 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 46 residències de majors (3 en la província de Castelló, 15 en la província d'Alacant i 28 en la província de València), 10 centres de persones amb diversitat funcional (1 en la província de Castelló, 2 en la d'Alacant i 7 en la de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

A més, s'han notificat huit nous positius en residents i 13 en treballadors i han mort quatre residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, s'han registrat 26 nous brots a la Comunitat Valenciana des de l'última actualització, tots ells d'origen social excepte dos d'origen laboral, a Alberic amb 8 casos, i a Castelló amb 3 casos, i dos que han tingut el seu origen en l'àmbit educatiu localitzats a Puçol amb 3 casos i Santa Pola amb 4.

Castelló és el municipi amb més brots ja que a més del laboral s'han registrat altres quatre, tres d'ells amb tres casos i un altre amb quatre, seguit de València ciutat amb tres brots, dos d'ells de sis casos i un altre de tres.

La resta s'ha localitzat a Albal, 6 casos; Alcoi, 3 casos; Almassora, 3 casos; Almoradí, 4 casos; Alzira, 6 casos; Ares del Maestrat, 5 casos; Carlet, 9 casos; Cullera, 3 casos; Gandia, 4 casos; Montfort, 12 casos; Onda, 12 casos; Ontinyent, 9 casos; Sant Mateu, 3 casos; Sueca, 4 casos; i Torrevella 5 casos.