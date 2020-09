El Palau de la Música de València denuncia el robatori de més de 5.000 euros de taquilla

El Palau de la Música de València ha denunciat davant la Policia Nacional la sostració de més de 5.000 euros corresponents als diners de la taquilla, han confirmat a Europa Press fonts de l'auditori municipal.

Segons ha avançat la Cadena Ser, diversos agents de la Policia Científica vestits de paisà van estar la setmana passada en l'espai cultural tractant de recaptar proves que permeten resoldre aquest robatori.

Els responsables del Palau es van adonar a la tornada de les vacances que faltaven uns 5.000 euros dels diners de la taquilla, per la qual cosa es va procedir a informar als servicis jurídics, que van instar a complir el protocol en aquest tipus de casos i interposar la corresponent denúncia davant la Policia.

Per la seua banda, el Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de València ha anunciat que demanarà que es convoque un Consell Rector del Palau de la Música d'urgència perquè s'informe del robatori de més de 5.000 euros de les taquilles el mes d'agost.

La regidora del PP Julia Climent ha assenyalat que la situació del Palau, "amb el tancament des de juliol del 2019 per despreniments dels sostres de la sala Joaquín Rodrigo, és la mostra més evident que l'actual govern de l'alcalde Ribó i el PSPV actua amb descoordinació, lentitud i ineficàcia".

"Les pitjors previsions possibles"

Climent ha recordat, en un comunicat, que recentment el govern municipal va anunciar l'adjudicació de la redacció del projecte i han admés que les obres no començaran abans de l'últim trimestre del 2021. "Amb aquests terminis, es compleixen les pitjors previsions possibles i el Palau de la Música no obrirà les seues portes, si no sorgeixen nous impediments, fins a almenys principis del 2023", ha lamentat.

Per als 'populars' el Govern del Rialto "ha aconseguit en un any que el Palau de la Música, sense director -en referència a la sentència que anul·la el nomenament de Vicent Ros per l'abstenció de tres membres del tribunal-, tancat i ara amb un robatori de 5.000 euros".

Climent creu que la reobertura del Palau de la Música, "no ha sigut prioritària per a l'Ajuntament, ni abans ni després de l'estat d'alarma", perquè segons ha insistit, "hauria d'haver sigut prioritària perquè està en joc el prestigi d'un recinte cultural de primeríssim nivell a Europa".