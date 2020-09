Sanitat autoritza aforament de 800 persones per als concerts d'Amaral, Martita de Graná i Marlon a Borriana

La resolució, rebuda aquest matí pel consistori, argumenta que l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 14 de setembre del 2020, valora la situació epidemiològica en el municipi de Borriana com de 'risc baix' per a la celebració d'esdeveniments massius, per la qual cosa la Direcció general de Salut Pública autoritza la realització dels concerts dels dies 24, 25 i 26 de setembre, encara que adverteix que si es produïra un canvi en la situació epidemiològica, aquesta autorització podrà ser revocada.

Amb aquesta autorització, que permet ampliar fins a les 800 persones l'aforament dels tres concerts, s'obri de nou la venda per a aconseguir més entrades per mitjà de wegow.com. Les portes d'accés al recinte s'obriran a les 19.00 hores per a respectar el protocol d'accés segur, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

En els concerts de divendres i dissabte, intervindran també dos artistes locals, Patxi Ojana i Tatiana Javaloyes, els quals actuaran com a teloners de Martita de Graná i Marlon, respectivament.

El consistori va decidir traslladar el recinte de concerts previst inicialment en el solar del Mercat de la Mar a les pistes d'atletisme del Complex Esportiu Municipal Llombai, amb l'objectiu, segons ha reiterat la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, d'oferir "encara major seguretat i adequar-se al màxim a les mesures sanitàries establides per les autoritats sanitàries".